Chapecoense tenta se firmar no G-4 no fechamento da 26ª rodada da Série B

Chapecó

16/09/2025 07h30

A 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro terá seu encerramento na noite desta terça-feira, com mais dois jogos, que podem mudar a briga pelo acesso. O destaque fica para a Chapecoense, que tenta se firmar no G-4, enquanto Athletico-PR e Avaí buscam uma aproximação da zona de acesso.

A Arena Condá vai pegar fogo a partir das 21h35, quando Chapecoense e Athletico-PR se enfrentam em um duelo de times que sonham com o acesso na Série B.

Com 41 pontos, a Chapecoense perdeu uma sequência de 11 jogos de invencibilidade na última rodada, quando perdeu por 2 a 0 o clássico para o Criciúma. Agora busca a recuperar em casa para retomar a terceira colocação, já que está apenas dois pontos atrás do Criciúma.

Do outro lado, com 36, o time paranaense tenta ficar dois atrás da zona de acesso. O time está evoluindo e na rodada passada, mesmo fora de casa, venceu por 3 a 1 o Botafogo.

Pouco mais cedo, às 19h30, Atlético-GO e Avaí fazem um duelo de opostos. Com 36 pontos, o time paranaense também sonha com uma aproximação do G-4. Na última rodada encerrou jejum de vitórias ao bater por 2 a 1 o Goiás, que briga pela liderança.

Enquanto isso, os goianos, com 32, buscam se afastar da zona de rebaixamento, tendo cinco de vantagem para o América-MG, primeiro time no Z-4 - zona de queda. Sem perder há três jogos, também espera entrar na briga pelo acesso.

