Bruno Henrique e Varela treinam com grupo e aumentam chances de jogo no Fla

Varela e Bruno Henrique durante treino do Flamengo no Ninho do Urubu - Adriano Fontes/Flamengo
Varela e Bruno Henrique durante treino do Flamengo no Ninho do Urubu Imagem: Adriano Fontes/Flamengo
Bruno Braz
do UOL

Do UOL, no Rio de Janeiro

16/09/2025 12h42

Bruno Henrique e Varela treinaram com o grupo na manhã de hoje, no Ninho do Urubu, e aumentaram as chances de serem relacionados para o jogo desta quinta-feira, contra o Estudiantes (ARG), no Maracanã, pelas quartas de final da Libertadores.

Foram poupados contra o Juventude

A dupla foi poupada na vitória sobre o Juventude por 2 a 0, no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro. O atacante apresentou dores na posterior da coxa esquerda e o lateral direito retornou da seleção uruguaia com uma pubalgia.

No caso de Varela, a participou na atividade com o grupo foi de maneira parcial, mas o departamento médico entende que ele apresenta uma evolução diária "bem positiva".

Já Bruno Henrique poderia ter enfrentado o Juventude caso não estivesse o incômodo muscular. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça Desportiva concedeu um efeito suspensivo ao Flamengo onde o gancho de 12 partidas imposto pelo STJD ficou suspenso até que se julgue o recurso do clube no Pleno sobre o caso da denúncia de envolvimento com apostas esportivas.

Alex Sandro e Jorginho são dúvidas

Já Alex Sandro e Jorginho são dúvidas para o duelo de ida contra o Estudiantes. O lateral esquerdo ainda se recupera de uma lesão na panturrilha esquerda e o volante de um incômodo muscular.

Alex Sandro já treina no campo, mas com a fisioterapia. Apesar da evolução diária, as chances dele ser relacionado contra os argentinos são remotas.

O caso de Jorginho é mais particular. Exames não detectaram uma lesão muscular, apenas um edema. No entanto, ele segue se queixando de dores e o departamento médico tem respeitado a avaliação pessoal do atleta. O volante será monitorado até horas antes da partida desta quinta para saber se tem condições de ser relacionado.

Retorno de Pulgar ainda não tem data prevista

Já o chileno Erick Pulgar, que se recupera de uma cirurgia no pé esquerdo, ainda não tem data prevista de retorno. Apesar de apresentar uma boa evolução, o volante ainda precisa cumprir etapas antes de ser entregue à comissão técnica.

Na última sexta ele passou por uma tomografia que apresentou sinais de consolidação. Pulgar completou dez semanas de evolução do pós-operatório. Agora ele será entregue à fisioterapia e passará a realizar alguns trabalhos no campo para readquirir gestos esportivos.

O prazo é de duas semanas para este processo. Apresentando uma evolução satisfatória, ele será entregue à preparação física.

