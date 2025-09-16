Topo

Esporte

Brentford vence Aston Villa nos pênaltis e vai às oitavas da Copa da Liga Inglesa

16/09/2025 18h37

Nesta terça-feira, no Gtech Community Stadium, o Brentford avançou às oitavas de final da Copa da Liga Inglesa ao vencer o Aston Villa, nos pênaltis. No tempo normal, a partida acabou em 1 a 1, com Harvey Elliot inaugurando o marcador para os Villans, e Aaron Hicley deixando tudo igual aos mandantes. Nos pênaltis, o time da casa faturou a vaga ao triunfar por 4 a 2.

Situação da competição

Diante da vitória nos pênaltis, o Brentford avança às oitavas de final da Copa da Liga Inglesa. A próxima fase será definida por sorteio. Ainda nesta terça, Grimsby e Crystal Palace também avançaram, eliminando Sheffield Wed e Millwall, respectivamente.

? Resumo do jogo

BRENTFORD 2 X 1 ASTON VILLA

? Competição: Copa da Liga Inglesa

?? Local: Gtech Community Stadium, em Brentford - Inglaterra

? Data: 16 de setembro de 2025 (terça-feira)

? Horário: 16h (de Brasília)

Gols

  • Brentford

    ? Aaron Hickey, aos 12 do 2ºT

  • Aston Villa

    ? Harvey Elliot, aos 43? do 1ºT

O jogo

O Aston Villa inaugurou o marcador aos 43 minutos da etapa inicial. John McGin pressionou a saída de bola do Brentford e conseguiu roubar a bola, que sobrou para Harvey Elliot. O camisa 9, ex-Liverpool, livre de marcação bateu no meio do gol, mas o goleiro Rafn Valdimarsson aceitou e a bola foi parar no fundo das redes.

Aos 12 minutos do segundo tempo, o Brentford marcou um belo gol para igualar o placar. Após escanteio cobrado pelo lado direito, a bola sobrou viva, na entrada da área, e, sem deixar cair no chão, Hickey mandou um foguete no ângulo direito. O 1 a 1 levou a partida aos pênaltis.

Pênaltis

Nos pênaltis, John McGinn e Matty Cash foram os únicos a disperdiçar pelo lado do Aston Villa, levando a eliminação da equipe. O placar final das cobranças foi 4 a 2.

Próximos jogos

  • Brentford

    Visita o Fulham, às 16h (de Brasília), no Craven Cottage, pela quinta rodada do Inglês.

  • Aston Villa

    Visita o Sunderland, às 10h, no Stadium of Light, pela quinta rodada do Inglês.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Esporte

Santos se reapresenta e inicia preparação para clássico com o São Paulo

Depay denuncia mentiras em redes sociais e promete revelar verdades no Corinthians

Brentford vence Aston Villa nos pênaltis e vai às oitavas da Copa da Liga Inglesa

Luciano comenta poder de decisão em mata-matas pelo São Paulo: "Sou abençoado"

Alexis Duarte é registrado no BID e pode estrear pelo Santos contra o São Paulo

Árbitro veterano é escalado para mediar Alex Poatan vs Magomed Ankalaev no UFC 320

Em jogo de oito gols, Juventus empata com Dortmund no último lance pela Champions

Mbappé faz 2 e Real Madrid vira sobre Olympique na Champions; Juventus busca empate épico

Surpresa de milhões! Campeão do UFC, Chimaev recebe supercarro de presente

Benfica toma virada e perde de time do Azerbaijão na estreia da Champions

Mbappé brilha, e Real vence Olympique de Marselha na estreia da Champions