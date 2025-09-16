Brentford vence Aston Villa nos pênaltis e vai às oitavas da Copa da Liga Inglesa
Nesta terça-feira, no Gtech Community Stadium, o Brentford avançou às oitavas de final da Copa da Liga Inglesa ao vencer o Aston Villa, nos pênaltis. No tempo normal, a partida acabou em 1 a 1, com Harvey Elliot inaugurando o marcador para os Villans, e Aaron Hicley deixando tudo igual aos mandantes. Nos pênaltis, o time da casa faturou a vaga ao triunfar por 4 a 2.
Situação da competição
Diante da vitória nos pênaltis, o Brentford avança às oitavas de final da Copa da Liga Inglesa. A próxima fase será definida por sorteio. Ainda nesta terça, Grimsby e Crystal Palace também avançaram, eliminando Sheffield Wed e Millwall, respectivamente.
? Resumo do jogo
BRENTFORD 2 X 1 ASTON VILLA
? Competição: Copa da Liga Inglesa
?? Local: Gtech Community Stadium, em Brentford - Inglaterra
? Data: 16 de setembro de 2025 (terça-feira)
? Horário: 16h (de Brasília)
Gols
- Brentford
? Aaron Hickey, aos 12 do 2ºT
- Aston Villa
? Harvey Elliot, aos 43? do 1ºT
O jogo
O Aston Villa inaugurou o marcador aos 43 minutos da etapa inicial. John McGin pressionou a saída de bola do Brentford e conseguiu roubar a bola, que sobrou para Harvey Elliot. O camisa 9, ex-Liverpool, livre de marcação bateu no meio do gol, mas o goleiro Rafn Valdimarsson aceitou e a bola foi parar no fundo das redes.
Aos 12 minutos do segundo tempo, o Brentford marcou um belo gol para igualar o placar. Após escanteio cobrado pelo lado direito, a bola sobrou viva, na entrada da área, e, sem deixar cair no chão, Hickey mandou um foguete no ângulo direito. O 1 a 1 levou a partida aos pênaltis.
Pênaltis
Nos pênaltis, John McGinn e Matty Cash foram os únicos a disperdiçar pelo lado do Aston Villa, levando a eliminação da equipe. O placar final das cobranças foi 4 a 2.
Próximos jogos
- Brentford
Visita o Fulham, às 16h (de Brasília), no Craven Cottage, pela quinta rodada do Inglês.
- Aston Villa
Visita o Sunderland, às 10h, no Stadium of Light, pela quinta rodada do Inglês.