Brasileiros ficam fora da final dos 110m com barreiras no Mundial de Atletismo

Na manhã desta terça-feira, Eduardo Rodrigues e Thiago Ornelas não garantiram vaga na final dos 110 metros com barreiras no Mundial de Atletismo, no Japão. Os brasileiros acabaram eliminados na semifinal.

Depois de passarem pela classificação nesta segunda-feira, os dois voltaram à pista do Estádio Nacional de Tóquio. Na primeira bateria do dia, Thiago Ornelas ficou na sétima e penúltima posição, com o tempo de 13s58.

Em seguida, Eduardo Rodrigues terminou na última posição, com a marca de 13s91. Ao todo, os dois primeiros colocados de cada uma das três baterias e os dois atletas com o melhor tempo garantiram vaga na final dos 110 metros com barreiras no Mundial de Atletismo.

A decisão acontece ainda nesta terça-feira, a partir das 10h20 (de Brasília).

800 metros

Eduardo Rodrigues ainda disputou a classificatória dos 800 metros, nesta terça-feira, mas não garantiu vaga na semifinal. O brasileiro terminou na nona e última posição da sétima bateria, com o tempo de 1min50s40.

Os três primeiros colocados nas sete baterias e os dois atletas com o menor tempo avançaram de fase. A semifinal dos 800 metros acontece nesta quinta-feira, às 9h45.