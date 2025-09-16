Brasileiras buscam vaga nas semis do Circuito Mundial de bodyboarding

As brasileiras Neymara Carvalho, Maíra Viana, Luna Hardman e Joselani Amorim estão nas quartas de final do Circuito Mundial de bodyboarding. Agora as atletas buscam vaga nas semifinais nesta quarta-feira, na praia do Solemar, em Jacaraípe, no Espírito Santo. Além delas, as japonesa Namika Yamashita e Yuka Nishimura, a austríaca Alexandra Rinder e a portuguesa Filipa Broeira também estão na disputa.

Um dos confrontos irá reunir a atual número 1 do mundo, Namika, e a pentacampeã mundial Neymara. As demais baterias terão um encontro de brasileiras, entre Maíra e Joselani, Alexandra enfrentando Filipa e Luna diante de Yuka.

Na primeira bateria do round 6, muito disputada, avançaram para as quartas Maíra Viana, em primeiro (12.35 pontos) e Neymara, em segundo (11.10). A portuguesa Joana Schenker, quarta do mundo, deu adeus ao torneio. Nas seguintes, vitória de Namika (13.75), com Joselani em segundo (12.75); de Alexandra (14.25), com Luna em segundo (11.50) - a capixaba da Serra, Maylla Venturin deixou a competição; e de Yuka (14.25), com Filipa em segundo (12.60).

Ao longo das baterias, uma cena chamou a atenção de todos: a preocupação de Namika com as manobras de Alexandra e vice-versa, já que as duas melhores bodyboarders do ranking continuam na briga pelo título mundial da temporada.

Três das classificadas tiveram de superar a repescagem para confirmar o favoritismo e seguir no torneio: Maíra, atual campeã mundial - carioca radicada no Espírito Santo, a gaúcha Joselani e a austríaca Alexandra Rinder.

"Comecei o dia com a repescagem. Tinha de passar para seguir na competição, na briga pelo título mundial. Muito difíceis as baterias, competidoras muito fortes. Agora é focar, ir com tudo, pois quero ganhar este ano", explicou Alexandra.

Maíra não escondeu a alegria em estar no Circuito Mundial mais uma vez. "Mais um ano aqui. Expectativas são as melhores. Não estou na disputa pelo título este ano, infelizmente, mas quero vencer em casa. Etapa do Mundial aqui é alegria, felicidade. Vou dar meu máximo", garantiu.

Quem também comemorou foi Joselani. "Estava na primeira bateria da repescagem. Estou muito feliz porque consegui pegar uma ótima onda e seguir", apontou.

Já a capixaba Bianca Simões, um dos destaques da nova geração, top 8 do ranking mundial, se despediu do torneio. "Infelizmente, parei no round 5. Mas, estou muito feliz de estar aqui, deste campeonato. Vamos ver como vai ficar o ranking ao final da etapa", afirmou.

Nota 10 para Luana Dourado

A categoria Pro Júnior definiu as classificadas para as quartas de final nesta terça-feira. E o grande destaque foi a portuguesa Luana Dourado, com uma onda nota 10, após fazer um ARS (Air Roll Spin). No total, ficou em primeiro em sua bateria, com 18.50 pontos.

"Um dia incrível. Estou muito feliz em fazer o primeiro 10 da competição. Mostra tudo o que tenho trabalhado para estar no meu melhor. Ainda não ganhei nada, mas vou seguir dando o meu melhor", comemorou.

Portugal, alías, teve o domínio desse terceiro round da categoria, classificando mais três atletas: Alice Teotonio (14.25), Filipa Freitas (12.75) e Maria Padrela (12.00). Também avançaram as francesas Emie Padois (13.75) e Ambre Gautier (8.90), a peruana Hannah Saavedra (15.65) e a brasileira Mayra Gonçalves (10.25). As baterias das quartas de final da Pro Junior, valendo vaga na semifinal, terão: Maria x Ambre, Luana x Mayra, Hannah x Filipa e Alice x Emie.

O Circuito Mundial de bodyboarding terá, nesta quarta-feira, além das quartas de final da categoria Profissional, o round 4 da categoria Máster. O evento reúne bodyboarders de dez países, definindo os títulos mundiais de 2025 nas categorias Profissional, Pró Júnior e Máster. Além do Brasil, estão no mar atletas da Áustria, Chile, Espanha, Estados Unidos, França, Japão, Marrocos, Peru e Portugal. A premiação total é de 45 mil dólares (R$ 240 mil).

Melhores Scores e Pontos

Após as disputas até agora, as melhores ondas foram de Luana Dourado (10), Luna Hardman (9) e Joselani Amorim (9).