Brasileirão: Vitor Roque lidera "time da rodada" após show pelo Palmeiras

16/09/2025 11h11

A 23ª rodada do Brasileirão 2025 teve grandes atuações individuais, com o atacante Vitor Roque sendo o principal destaque. Autor de três gols contra o Internacional, o atacante do Palmeiras recebeu a maior nota do final de semana (9.6) com base em estatísticas da SofaScore.

Outro nome de peso foi o goleiro Gabriel, do Sport, decisivo na vitória de sua equipe no empate contra o Red Bull Bragantino e avaliado com 8.8, garantindo sua posição entre os melhores.

Meio-campo de peso

O setor de criação foi formado por nomes importantes: Coutinho (Vasco), Arrascaeta (Flamengo) e Jhon Jhon (RB Bragantino), todos com nota 8.0. À frente da defesa, Jean Lucas (Bahia) apareceu com 8.1, reforçando seu protagonismo no meio-campo da equipe nordestina.

Defesa equilibrada

Na linha defensiva, uma mistura de nomes consolidados e boas surpresas da rodada. Os escolhidos foram:

  • Bruno Pacheco (Fortaleza) - 8.6

  • Jemmes (Mirassol) - 8.1

  • Gustavo Gómez (Palmeiras) - 7.9

  • Emerson Royal (Flamengo) - 8.5

Ataque decisivo

No ataque, a estrela foi Vitor Roque (Athletico-PR), com 9.6, acompanhado de Derik Lacerda (Sport), que recebeu 7.9 após atuação importante.

Time da Rodada - notas

  • Gabriel (Sport) - 8.8

  • Emerson Royal (Flamengo) - 8.5

  • Jemmes (Mirassol) - 8.1

  • Gustavo Gómez (Palmeiras) - 7.9

  • Bruno Pacheco (Fortaleza) - 8.6

  • Jhon Jhon (RB Bragantino) - 8.0

  • Jean Lucas (Bahia) - 8.1

  • Coutinho (Vasco) - 8.0

  • Arrascaeta (Flamengo) - 8.0

  • Vitor Roque (Palmeiras) - 9.6

  • Derik Lacerda (Sport) - 7.9

    Fonte: SofaScore.

