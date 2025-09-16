Brasileirão: Vitor Roque lidera "time da rodada" após show pelo Palmeiras
A 23ª rodada do Brasileirão 2025 teve grandes atuações individuais, com o atacante Vitor Roque sendo o principal destaque. Autor de três gols contra o Internacional, o atacante do Palmeiras recebeu a maior nota do final de semana (9.6) com base em estatísticas da SofaScore.
Outro nome de peso foi o goleiro Gabriel, do Sport, decisivo na vitória de sua equipe no empate contra o Red Bull Bragantino e avaliado com 8.8, garantindo sua posição entre os melhores.
Meio-campo de peso
O setor de criação foi formado por nomes importantes: Coutinho (Vasco), Arrascaeta (Flamengo) e Jhon Jhon (RB Bragantino), todos com nota 8.0. À frente da defesa, Jean Lucas (Bahia) apareceu com 8.1, reforçando seu protagonismo no meio-campo da equipe nordestina.
Defesa equilibrada
Na linha defensiva, uma mistura de nomes consolidados e boas surpresas da rodada. Os escolhidos foram:
Bruno Pacheco (Fortaleza) - 8.6
Jemmes (Mirassol) - 8.1
Gustavo Gómez (Palmeiras) - 7.9
Emerson Royal (Flamengo) - 8.5
Ataque decisivo
No ataque, a estrela foi Vitor Roque (Athletico-PR), com 9.6, acompanhado de Derik Lacerda (Sport), que recebeu 7.9 após atuação importante.
Time da Rodada - notas
- Gabriel (Sport) - 8.8
- Emerson Royal (Flamengo) - 8.5
- Jemmes (Mirassol) - 8.1
- Gustavo Gómez (Palmeiras) - 7.9
- Bruno Pacheco (Fortaleza) - 8.6
- Jhon Jhon (RB Bragantino) - 8.0
- Jean Lucas (Bahia) - 8.1
- Coutinho (Vasco) - 8.0
- Arrascaeta (Flamengo) - 8.0
- Vitor Roque (Palmeiras) - 9.6
- Derik Lacerda (Sport) - 7.9
Fonte: SofaScore.