Brasileirão: Flamengo e Palmeiras têm maiores chances de título; Cruzeiro sonha

16/09/2025 11h31

O Brasileirão 2025 já tem um desenho claro de seus favoritos. Segundo as probabilidades mais recentes da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), o Flamengo lidera a corrida pelo título com 46,3% de chances, consolidando-se como principal candidato à taça. Logo atrás, Palmeiras (31,3%) e Cruzeiro (18,9%) ainda aparecem com força, mantendo viva a expectativa de uma disputa até as rodadas finais.

Flamengo na dianteira

Líder da classificação com 50 pontos, o Rubro-negro carioca mantém regularidade ao longo da competição e, mesmo em meio a desafios na temporada, mostra consistência ofensiva e defensiva. A equipe soma quase metade das chances de título, reflexo da boa campanha e do elenco recheado de opções.

Palmeiras segue firme

O time de Abel Ferreira, acostumado a disputar troféus, aparece como a principal ameaça ao Flamengo. Com 31,3%, o Palmeiras está quatro pontos atrás, mas segue com um jogo a menos. Assim, precisa manter a pressão sobre o líder e aproveitar confrontos diretos para reduzir a vantagem.

Cruzeiro se firma como terceira força

O Cruzeiro, com 18,9%, confirma a boa fase desde o retorno à elite e se coloca como um candidato de respeito na disputa. Embora a um ponto do Flamengo, o time celeste soma mais jogos (23 contra 22 dos cariocas e 21 do Palmeiras). De qualquer forma, a Raposa mostra que pode surpreender caso os rivais tropeçam.

Mirassol e os "azarões"

Entre as surpresas do torneio, o Mirassol soma 2,3% de chances, um feito notável para um clube ainda em ascensão no cenário nacional. Já Bahia (0,75%), Botafogo (0,43%) e São Paulo (0,14%) figuram com chances residuais, mas seguem vivos na matemática.

Probabilidades quase nulas

A lista é completada por Fluminense (0,007%), Bragantino (0,004%), Atlético-MG, Corinthians e Ceará (todos com 0,001%). Esses clubes, embora com possibilidades mínimas, podem influenciar diretamente a briga ao enfrentar os postulantes ao título.

? Chances de título - Brasileirão 2025

PosiçãoTime(%)
Flamengo46,3%
Palmeiras31,3%
Cruzeiro18,9%
Mirassol2,3%
Bahia0,75%
Botafogo0,43%
São Paulo0,14%
Fluminense0,007%
Bragantino0,004%
10ºAtlético-MG0,001%
11ºCorinthians0,001%
12ºCeará0,001%

