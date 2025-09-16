Topo

Vôlei: Brasil passeia sobre República Tcheca e avança às oitavas do Mundial

Seleção de Bernardinho não tomou conhecimento dos europeus e venceu por 3 sets a 0 Imagem: Divulgação/FIVB
Do UOL, em São Paulo

16/09/2025 00h27

O Brasil não tomou conhecimento da República Tcheca, venceu os europeus por 3 sets a 0 (25/11, 25/22 e 25/18) e avançou às oitavas de final do Mundial de Vôlei, disputado nas Filipinas, com antecedência.

O resultado deixou a seleção de Bernardinho com 6 pontos no Grupo H e garantida na próxima fase. Além dos tchecos, China e Sérvia completam a chave do torneio.

O Brasil encara a Sérvia no encerramento da 1ª fase do Mundial — o duelo ocorre na quarta, a partir das 23h. Já a República Tcheca mede forças com a China no dia seguinte.

Como foi o jogo?

A seleção de Bernardinho dominou o 1º set de ponta a ponta. Em vantagem desde o primeiro ponto, o Brasil até errou saques bobos, mas caprichou no bloqueio e cravou 25 a 11 com total tranquilidade.

O 2º set começou com os europeus na frente diante de um inspirado Vasina, mas Lucarelli e Allan apareceram e comandaram a equipe até o 2-0. O equilíbrio perdurou até os 19 a 19, quando os sul-americanos conseguiram exploraram o bloqueio — e os erros adversários — para fechar em 25 a 22.

O Brasil fechou o 3º set novamente de maneira avassaladora. Cachopa foi um dos destaques na reta final da partida e, para completar uma grande atuação, serviu Judson no ponto final: 25 a 18.

