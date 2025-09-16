Brasil bate República Tcheca e assume liderança no Mundial de vôlei
Nesta segunda-feira, em confronto válido pela segunda rodada da primeira fase do Mundial de vôlei, a Seleção Brasileira encarou a República Tcheca no ginásio Mall of Asia Arena, venceu por 3 sets a 0 (25/11; 25/22 e 25/18) e assumiu a liderança do Grupo H.
Com o resultado, o Brasil chegou aos seis pontos e ultrapassou a própria República Tcheca, que permaneceu com três somados. De quebra, a Amarelinha também se tornou a única seleção do grupo com 100% de aproveitamento até aqui.
A Seleção retorna às quadras na próxima quarta-feira, novamente às 23h (de Brasília), quando encara a Sérvia, novamente no Mall of Asia Arena.
A Seleção Brasileira dominou o primeiro set e venceu por 25 a 11. O time brilhou no bloqueio, com destaque para Flávio, e ainda contou com aces de Lucarelli, Alan e Cachopa. A República Tcheca contribuiu para a vantagem brasileira ao cometer nove erros de saque.
O 2º set foi equilibrado, mas o Brasil mostrou força nos momentos decisivos e fechou em 25 a 22, abrindo 2 a 0. Lucarelli brilhou em contra-ataques e Arthur Bento mostrou categoria em lances decisivos. Flávio também se destacou no bloqueio.
O Brasil confirmou a vitória em grande estilo, fechando o 3º set em 25 a 18 e selando o 3 a 0 sobre a República Tcheca. Alan, Lucarelli, Arthur Bento e Darlan brilharam no ataque, enquanto Flávio manteve o destaque nos bloqueios.