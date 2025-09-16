Botafogo x Mirassol pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Em confronto direto pelo G4 do Campeonato Brasileiro, Botafogo e Mirassol se enfrentam nesta quarta-feira (17), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. A partida é válida pela 12ª rodada, adiada por conta da participação do Glorioso no Super Mundial de Clubes. O duelo promete intensidade, já que apenas três pontos separam as equipes na tabela.

Onde assistir Botafogo x Mirassol ao vivo?

A partida terá transmissão ao vivo pelo Premiere (pay-per-view). O torcedor também pode acompanhar o lance a lance detalhado e a repercussão da partida aqui, no site da Gazeta Esportiva.

Como o Botafogo chega para o confronto?

Eliminado recentemente da Copa do Brasil pelo Vasco e derrotado pelo São Paulo no Brasileirão, o Alvinegro soma 35 pontos e ocupa a sexta posição. Uma vitória nesta quarta recoloca o time de Davide Ancelotti no G-4. O treinador terá desfalques importantes, como o goleiro Neto e o atacante Arthur Cabral, mas aposta na volta de titulares como Alexander Barboza, Alex Telles e Marlon Freitas.

Como o Mirassol chega para o confronto?

Sensação do campeonato, o Mirassol vive ótima fase e ocupa a quarta posição, com 38 pontos. O time vem embalado por três vitórias seguidas, incluindo um triunfo fora de casa sobre o Grêmio, e mostra solidez ofensiva e intensidade sob o comando de Rafael Guanaes. A equipe terá praticamente todo o elenco à disposição, com exceção do lateral PH, lesionado.

Histórico do confronto

Botafogo e Mirassol nunca se enfrentaram em competições oficiais, seja no Nilton Santos, em Mirassol ou em campo neutro.

Estatísticas

Botafogo no Brasileirão 2025

6ª posição

35 pontos em 21 jogos

Campanha: 10 vitórias, 5 empates e 6 derrotas

28 gols marcados

22 gols sofridos

Mirassol no Brasileirão 2025

4ª posição

38 pontos em 21 jogos

Campanha: 11 vitórias, 5 empates e 5 derrotas

30 gols marcados

25 gols sofridos

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Botafogo: Léo Linck; Vitinho, Alexander Barboza, Kaio Pantaleão e Alex Telles; Newton (Joaquín Correa), Danilo, Marlon Freitas e Jefferson Savarino; Álvaro Montoro e Arthur Cabral.



Técnico: Davide Ancelotti

Mirassol: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e José Aldo; Negueba, Cristian e Alesson.



Técnico: Rafael Guanaes

Arbitragem

Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA)

Bruno Pereira Vasconcelos (BA) Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Luis Carlos de Franca Costa (RN)

Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Luis Carlos de Franca Costa (RN) VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

FICHA TÉCNICA

Botafogo x Mirassol

Campeonato: 12ª rodada do Brasileirão Série A 2025 (jogo adiado)



Data: 17 de setembro de 2025, quarta-feira



Horário: 19h30 (de Brasília)



Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro



Onde assistir: Premiere (pay-per-view)