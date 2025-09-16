Botafogo x Mirassol pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações
Em confronto direto pelo G4 do Campeonato Brasileiro, Botafogo e Mirassol se enfrentam nesta quarta-feira (17), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. A partida é válida pela 12ª rodada, adiada por conta da participação do Glorioso no Super Mundial de Clubes. O duelo promete intensidade, já que apenas três pontos separam as equipes na tabela.
Onde assistir Botafogo x Mirassol ao vivo?
A partida terá transmissão ao vivo pelo Premiere (pay-per-view). O torcedor também pode acompanhar o lance a lance detalhado e a repercussão da partida aqui, no site da Gazeta Esportiva.
Como o Botafogo chega para o confronto?
Eliminado recentemente da Copa do Brasil pelo Vasco e derrotado pelo São Paulo no Brasileirão, o Alvinegro soma 35 pontos e ocupa a sexta posição. Uma vitória nesta quarta recoloca o time de Davide Ancelotti no G-4. O treinador terá desfalques importantes, como o goleiro Neto e o atacante Arthur Cabral, mas aposta na volta de titulares como Alexander Barboza, Alex Telles e Marlon Freitas.
Como o Mirassol chega para o confronto?
Sensação do campeonato, o Mirassol vive ótima fase e ocupa a quarta posição, com 38 pontos. O time vem embalado por três vitórias seguidas, incluindo um triunfo fora de casa sobre o Grêmio, e mostra solidez ofensiva e intensidade sob o comando de Rafael Guanaes. A equipe terá praticamente todo o elenco à disposição, com exceção do lateral PH, lesionado.
Histórico do confronto
Botafogo e Mirassol nunca se enfrentaram em competições oficiais, seja no Nilton Santos, em Mirassol ou em campo neutro.
Estatísticas
- Botafogo no Brasileirão 2025
6ª posição
35 pontos em 21 jogos
Campanha: 10 vitórias, 5 empates e 6 derrotas
28 gols marcados
22 gols sofridos
- Mirassol no Brasileirão 2025
4ª posição
38 pontos em 21 jogos
Campanha: 11 vitórias, 5 empates e 5 derrotas
30 gols marcados
25 gols sofridos
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Botafogo: Léo Linck; Vitinho, Alexander Barboza, Kaio Pantaleão e Alex Telles; Newton (Joaquín Correa), Danilo, Marlon Freitas e Jefferson Savarino; Álvaro Montoro e Arthur Cabral.
Técnico: Davide Ancelotti
Mirassol: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e José Aldo; Negueba, Cristian e Alesson.
Técnico: Rafael Guanaes
Arbitragem
- Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA)
- Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Luis Carlos de Franca Costa (RN)
- VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)
FICHA TÉCNICA
Botafogo x Mirassol
Campeonato: 12ª rodada do Brasileirão Série A 2025 (jogo adiado)
Data: 17 de setembro de 2025, quarta-feira
Horário: 19h30 (de Brasília)
Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro
Onde assistir: Premiere (pay-per-view)