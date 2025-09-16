Topo

Esporte

Botafogo anuncia renovação de contrato com Mateo Ponte até 2028

16/09/2025 19h55

Nesta terça-feira, o Botafogo anunciou a renovação de contrato do lateral direito Mateo Ponte. O novo vínculo é válido até 31 de julho de 2028.

Contratado em agosto de 2023 junto ao Danubio, o uruguaio custou US$ 2 milhões (cerca de R$ 9,4 milhões) aos cofres do Fogão.

"Muito feliz por essa renovação, são eles que estão no dia a dia comigo, me ajudando a crescer como pessoa e como jogador. Feliz por ficar até 2028 aqui em casa, no Nilton e no CT", disse Mateo Ponte.

Na luta por um espaço na equipe titular, o lateral soma 70 jogos pelo Glorioso. São quatro gols marcados e duas assistências.

Superado pelo São Paulo no último domingo (14), por 1 a 0, no Morumbis, o Botafogo retorna aos gramados nesta quarta-feira, contra o Mirassol, em rodada atrasada do Brasileirão. A bola rola às 19h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos.

