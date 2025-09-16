Bolívar x Atlético-MG pela Sul-Americana: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações
O Atlético-MG inicia a disputa das quartas de final da Sul-Americana nesta quarta-feira. Os mineiros visitam o Bolívar às 19h (de Brasília), no Estádio Hernando Siles.
Onde assistir Bolívar x Atlético-MG ao vivo?
O jogo terá transmissão da ESPN e do Disney+.
Como o Bolívar chega ao confronto
Invicto há oito partidas, o Bolívar chega embalado para pegar o Atlético-MG. Na última partida, a equipe goleou o Guabirá por 4 a 0 e assumiu a terceira posição do Campeonato Boliviano, com 37 pontos em 19 jogos.
O clube de La Paz passou a disputar a Sul-Americana nesta temporada após a terceira colocação em seu grupo da Libertadores, com Palmeiras, Cerro Porteño e Sporting Cristal. Nas fases anteriores, eliminou o Palestino e o Cienciano.
Como o Atlético-MG chega ao confronto
O Atlético-MG vai a La Paz com um ambiente conturbado. A equipe trocou recentemente sua comissão técnica e acertou o retorno de Jorge Sampaoli para o cargo de treinador.
No último domingo, o Galo ficou no empate com o Santos por 1 a 1, mesmo em sua casa e com um jogador a mais durante quase todo o segundo tempo. Na última quinta-feira, o time alvinegro acabou derrotado pelo rival Cruzeiro e foi eliminado da Copa do Brasil.
Histórico de confronto entre Bolívar x Atlético-MG
As equipes se enfrentaram apenas duas vezes em toda a história, ambas pela fase de grupos da Libertadores, no ano de 2000. O Bolívar levou a melhor em um dos duelos, enquanto o Atlético-MG triunfou na outra oportunidade.
Estatísticas
Bolívar na temporada
- 20 vitórias, 5 empates e 11 derrotas
- 79 gols marcados (média de por jogo)
- 43 gols sofridos
- Artilheiro: Dorny Romero (12 gols)
Atlético-MG na temporada
- 22 vitórias, 15 empates e 14 derrotas
- 66 gols marcados (média de por jogo)
- 44 gols sofridos
- Artilheiros: Hulk (16 gols)
Prováveis escalações
Bolívar: Lampe; Echeverría, Sagredo, Torrén e Rocha; Robson Matheus, Justiniano, Melgar e Batallini; Cauteruccio e Pato Rodríguez
Técnico: Flavio Robatto
Atlético-MG: Everson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso, Guilherme Arana; Fausto Vera, Alan Franco, Gustavo Scarpa e Igor Gomes; Cuello, e Hulk
Técnico: Jorge Sampaoli
Arbitragem de Bolívar x Atlético-MG
- Árbitro: Kevin Ortega (PER)
- Assistentes: Michael Orue (PER) e Jesús Sánchez (PER)
- VAR: Joel Alarcón (PER)
Próximo jogo do Atlético-MG
Botafogo x Atlético-MG | 24ª rodada do Campeonato Brasileiro
Data e horário: 20/09 (sábado) | 18h30 (de Brasília)
Local: Estádio Nilton Santos
Onde assistir: Amazon Prime
Ficha técnica
Jogo: Bolívar x Atlético-MG
Horário: 19h (de Brasília)
Campeonato: Copa Sul-Americana
Local: Estádio Hernando Siles Stadiumem, em La Paz
Onde Assistir: ESPN e Disney+