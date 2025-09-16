Topo

Esporte

Bolívar x Atlético-MG pela Sul-Americana: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

16/09/2025 20h00

O Atlético-MG inicia a disputa das quartas de final da Sul-Americana nesta quarta-feira. Os mineiros visitam o Bolívar às 19h (de Brasília), no Estádio Hernando Siles.

Onde assistir Bolívar x Atlético-MG ao vivo?

O jogo terá transmissão da ESPN e do Disney+.

Como o Bolívar chega ao confronto

Invicto há oito partidas, o Bolívar chega embalado para pegar o Atlético-MG. Na última partida, a equipe goleou o Guabirá por 4 a 0 e assumiu a terceira posição do Campeonato Boliviano, com 37 pontos em 19 jogos.

O clube de La Paz passou a disputar a Sul-Americana nesta temporada após a terceira colocação em seu grupo da Libertadores, com Palmeiras, Cerro Porteño e Sporting Cristal. Nas fases anteriores, eliminou o Palestino e o Cienciano.

Como o Atlético-MG chega ao confronto

O Atlético-MG vai a La Paz com um ambiente conturbado. A equipe trocou recentemente sua comissão técnica e acertou o retorno de Jorge Sampaoli para o cargo de treinador.

No último domingo, o Galo ficou no empate com o Santos por 1 a 1, mesmo em sua casa e com um jogador a mais durante quase todo o segundo tempo. Na última quinta-feira, o time alvinegro acabou derrotado pelo rival Cruzeiro e foi eliminado da Copa do Brasil.

Histórico de confronto entre Bolívar x Atlético-MG

As equipes se enfrentaram apenas duas vezes em toda a história, ambas pela fase de grupos da Libertadores, no ano de 2000. O Bolívar levou a melhor em um dos duelos, enquanto o Atlético-MG triunfou na outra oportunidade.

Estatísticas

Bolívar na temporada

  • 20 vitórias, 5 empates e 11 derrotas

  • 79 gols marcados (média de por jogo)

  • 43 gols sofridos

  • Artilheiro: Dorny Romero (12 gols)

Atlético-MG na temporada

  • 22 vitórias, 15 empates e 14 derrotas

  • 66 gols marcados (média de por jogo)

  • 44 gols sofridos

  • Artilheiros: Hulk (16 gols)

Prováveis escalações

Bolívar: Lampe; Echeverría, Sagredo, Torrén e Rocha; Robson Matheus, Justiniano, Melgar e Batallini; Cauteruccio e Pato Rodríguez

Técnico: Flavio Robatto

Atlético-MG: Everson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso, Guilherme Arana; Fausto Vera, Alan Franco, Gustavo Scarpa e Igor Gomes; Cuello, e Hulk

Técnico: Jorge Sampaoli

Arbitragem de Bolívar x Atlético-MG

  • Árbitro: Kevin Ortega (PER)

  • Assistentes:  Michael Orue (PER) e Jesús Sánchez (PER)

  • VAR: Joel Alarcón (PER)

Próximo jogo do Atlético-MG

Botafogo x Atlético-MG | 24ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 20/09 (sábado) | 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Nilton Santos

Onde assistir: Amazon Prime

Ficha técnica 

Jogo: Bolívar x Atlético-MG

Horário: 19h (de Brasília)

Campeonato: Copa Sul-Americana

Local: Estádio Hernando Siles Stadiumem, em La Paz

Onde Assistir: ESPN e Disney+

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Esporte

Racing vence Vélez fora de casa e abre vantagem nas quartas da Libertadores

Favoritismo para Flamengo é exagerado: Mattos analisa duelo com Estudiantes

Técnico exalta Vini e minimiza banco: 'Não deve se sentir ofendido'

Varela evolui em recuperação, e Flamengo terá retornos para enfrentar o Estudiantes

'Mais sorte que juízo': Comentaristas analisam vitória do Real na Champions

Lautaro Díaz valoriza estreia pelo Santos e projeta clássico contra o São Paulo

Botafogo x Mirassol pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Liverpool x Atlético de Madrid: onde assistir ao vivo, histórico e escalações

Bolívar x Atlético-MG pela Sul-Americana: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

River Plate x Palmeiras pela Libertadores: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

Bayern de Munique x Chelsea: onde assistir ao vivo, histórico e escalações