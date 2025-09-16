Bolívar x Atlético-MG pela Sul-Americana: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

O Atlético-MG inicia a disputa das quartas de final da Sul-Americana nesta quarta-feira. Os mineiros visitam o Bolívar às 19h (de Brasília), no Estádio Hernando Siles.

Onde assistir Bolívar x Atlético-MG ao vivo?

O jogo terá transmissão da ESPN e do Disney+.

Como o Bolívar chega ao confronto

Invicto há oito partidas, o Bolívar chega embalado para pegar o Atlético-MG. Na última partida, a equipe goleou o Guabirá por 4 a 0 e assumiu a terceira posição do Campeonato Boliviano, com 37 pontos em 19 jogos.

O clube de La Paz passou a disputar a Sul-Americana nesta temporada após a terceira colocação em seu grupo da Libertadores, com Palmeiras, Cerro Porteño e Sporting Cristal. Nas fases anteriores, eliminou o Palestino e o Cienciano.

Como o Atlético-MG chega ao confronto

O Atlético-MG vai a La Paz com um ambiente conturbado. A equipe trocou recentemente sua comissão técnica e acertou o retorno de Jorge Sampaoli para o cargo de treinador.

No último domingo, o Galo ficou no empate com o Santos por 1 a 1, mesmo em sua casa e com um jogador a mais durante quase todo o segundo tempo. Na última quinta-feira, o time alvinegro acabou derrotado pelo rival Cruzeiro e foi eliminado da Copa do Brasil.

?? Pelas ruas de Santa Cruz de La Sierra O preto e branco do Galo se faz presente na Bolívia! ?? pic.twitter.com/hpzetYHUna ? Atlético (@Atletico) September 16, 2025

Histórico de confronto entre Bolívar x Atlético-MG

As equipes se enfrentaram apenas duas vezes em toda a história, ambas pela fase de grupos da Libertadores, no ano de 2000. O Bolívar levou a melhor em um dos duelos, enquanto o Atlético-MG triunfou na outra oportunidade.

Estatísticas

Bolívar na temporada

20 vitórias, 5 empates e 11 derrotas

79 gols marcados (média de por jogo)

43 gols sofridos

Artilheiro: Dorny Romero (12 gols)

Atlético-MG na temporada

22 vitórias, 15 empates e 14 derrotas

66 gols marcados (média de por jogo)

44 gols sofridos

Artilheiros: Hulk (16 gols)

Prováveis escalações

Bolívar: Lampe; Echeverría, Sagredo, Torrén e Rocha; Robson Matheus, Justiniano, Melgar e Batallini; Cauteruccio e Pato Rodríguez



Técnico: Flavio Robatto

Atlético-MG: Everson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso, Guilherme Arana; Fausto Vera, Alan Franco, Gustavo Scarpa e Igor Gomes; Cuello, e Hulk



Técnico: Jorge Sampaoli

Arbitragem de Bolívar x Atlético-MG

Árbitro: Kevin Ortega (PER)

Kevin Ortega (PER) Assistentes: Michael Orue (PER) e Jesús Sánchez (PER)

Michael Orue (PER) e Jesús Sánchez (PER) VAR: Joel Alarcón (PER)

Próximo jogo do Atlético-MG

Botafogo x Atlético-MG | 24ª rodada do Campeonato Brasileiro



Data e horário: 20/09 (sábado) | 18h30 (de Brasília)



Local: Estádio Nilton Santos



Onde assistir: Amazon Prime

Ficha técnica

Jogo: Bolívar x Atlético-MG



Horário: 19h (de Brasília)



Campeonato: Copa Sul-Americana



Local: Estádio Hernando Siles Stadiumem, em La Paz



Onde Assistir: ESPN e Disney+