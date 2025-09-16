Bertolucci domina mercado com cifras de R$ 2 bilhões e presença na seleção

A janela de transferências do verão europeu foi uma das mais movimentadas dos últimos anos, com grandes jogadores mudando de clubes na elite do planeta bola. O que não mudou foi a posição de Giuliano Bertolucci como principal empresário do futebol brasileiro.

Pelo 12º ano seguido, o paulista de 53 anos, foi quem mais movimentou o mercado de transferências. Os valores, apenas nesta janela, superam R$ 2 bilhões — que poderiam ter sido ainda mais, segundo pessoas próximas ao empresário relataram ao UOL. Negócios como a ida de Andrey Santos para a Arábia Saudita caíram na reta final da janela.

No topo da lista de transferências está a ida de Matheus Cunha para o Manchester United, que pagou 74 milhões de euros (R$ 465 milhões) ao Wolverhampton.

Outro jogador de seleção brasileira que teve as mãos de Bertolucci em sua transferência foi Andreas Pereira, que deixou o Fulham para juntar-se ao Palmeiras, num negócio de 10 milhões de euros (R$ 63 milhões).

O meio-campista tem a carreira gerida pelo empresário e por Kia Joorabchian — o modelo de parcerias com outros agentes é comum nos negócios de Bertolucci. Em alguns casos, ele se aproxima de outros empresários e oferece suas entradas e contatos em troca de uma participação em futuros negócios envolvendo os atletas.

Ponte com a Premier

A relação de negócios feitos por Bertolucci no verão europeu chama a atenção pela presença constante de três clubes: um estrangeiro, o Nottingham Forest, e dois brasileiros: Palmeiras e Botafogo.

A ponte do Botafogo com o Forest foi uma das principais notícias do mercado nos últimos meses: Igor Jesus, Jair e o goleiro John trocaram o Rio de Janeiro por Nottingham. Já o volante Danilo fez o caminho inverso. Há, ainda, o caso de Cuiabano, que foi vendido aos ingleses e depois emprestado de volta ao clube carioca.

Giuliano Bertolucci (à esquerda), ao lado dos também empresários Ulisses Jorge e Kia Joorabchian Imagem: Reprodução/Instagram

Todos os negócios, somados, movimentaram cerca de 68 milhões de euros (R$ 429, em valores atuais).

A ponte de Bertolucci com a Premier League teve ainda outra transferência do Nottingham — Ramon Sosa, para o Palmeiras —, além da já mencionada chegada de Andreas Pereira, diretamente da Premier League ao clube paulista.

A conexão com o Palestra teve, ainda, a saída do zagueiro Gabriel Vareta (que estava emprestado à Árabia Saudita) para o Al Wasl, dos Emirados Árabes; e a ida do atacante Thalys, de 20 anos, para o Almería, da segunda divisão da Espanha.

Andreas Pereira foi anunciado como novo reforço do Palmeiras: Bertolucci costurou acordo Imagem: Flavio Latif/UOL

"Dono" da seleção

Além do volume de negócios, Bertolucci mostra seu poder no futebol brasileiro também quando o assunto é a seleção. Há anos, ele é o agente com mais jogadores nas listas de convocados.

A lista de clientes atuais tem nomes como os zagueiros Marquinhos e Gabriel Magalhães, os laterais Vanderson e Caio Henrique, os meio-campistas Bruno Guimarães, Andrey Santos e Andreas Pereira, além dos atacantes Matheus Cunha, Kaio Jorge e Pedro.