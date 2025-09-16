Bayern de Munique x Chelsea: onde assistir ao vivo, histórico e escalações
Nesta quarta-feira, pela primeira rodada da Liga dos Campeões, o Bayern de Munique recebe o Chelsea na Allianz Arena, em Munique, na Alemanha. A bola rola às 16h (de Brasília).
Onde assistir?
O jogo será transmitido por TNT e HBO Max.
Como chegam os times?
O Bayern de Munique é líder invicto do Campeonato Alemão, acumulando três vitórias nas três partidas disputadas. Em seu último jogo, contra o Hamburgo, o time goleou por 6 a 0. Já o Chelsea é o quinto colocado no Campeonato Inglês, com dois triunfos e dois empates. Em seu confronto mais recente, a equipe empatou em 2 a 2 com o Brentford.
Histórico de confronto
As equipes se enfrentaram quatro vezes, com 100% de aproveitamento do Real Madrid. A última partida foi disputado há 16 anos, pela Liga dos Campeões.
Bayern de Munique: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah e Stanisic; Kimmich, Pavlovic e Gnabry; Olise, Luís Diaz e Harry Kane
Técnico: Vincent Kompany
Chelsea: Sanchez; James, Fofana, Chalobah e Cucurella; Enzo Fernández, Caicedo e Cole Palmer; Pedro Neto, Garnacho e João Pedro.
Técnico: Enzo Maresca
Próximo jogo Bayern de Munique
Hoffenheim x Bayern de Munique | Campeonato Alemão
Data e horário: 20 de setembro, às 10h30 (de Brasília)
Local: PreZero Arena
Próximo jogo Chelsea
Manchester United x Chelsea | Campeonato Inglês
Data e horário: 20 de setembro, às 13h30 (de Brasília)
Local: Old Trafford
FICHA TÉCNICA
BAYERN DE MUNIQUE X CHELSEA
Competição: Liga dos Campeões
Local: Allianz Arena
Data: 17 de setembro de 2025 (quarta-feira)
Horário: 16h (de Brasília)
Transmissão: TNT e HBO Max.
Arbitragem: José Maria Sánchez-ESP
Assistentes: Raúl Cabañero-ESP e Iñigo Prieto-ESP
VAR: Carlos del Cerro Grande-ESP