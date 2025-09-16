Bayern de Munique x Chelsea: onde assistir ao vivo, histórico e escalações

Topo

Nesta quarta-feira, pela primeira rodada da Liga dos Campeões, o Bayern de Munique recebe o Chelsea na Allianz Arena, em Munique, na Alemanha. A bola rola às 16h (de Brasília).

Onde assistir?

O jogo será transmitido por TNT e HBO Max.

Como chegam os times?

O Bayern de Munique é líder invicto do Campeonato Alemão, acumulando três vitórias nas três partidas disputadas. Em seu último jogo, contra o Hamburgo, o time goleou por 6 a 0. Já o Chelsea é o quinto colocado no Campeonato Inglês, com dois triunfos e dois empates. Em seu confronto mais recente, a equipe empatou em 2 a 2 com o Brentford.

Histórico de confronto

As equipes se enfrentaram quatro vezes, com 100% de aproveitamento do Real Madrid. A última partida foi disputado há 16 anos, pela Liga dos Campeões.

Bayern de Munique: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah e Stanisic; Kimmich, Pavlovic e Gnabry; Olise, Luís Diaz e Harry Kane

Técnico: Vincent Kompany

Chelsea: Sanchez; James, Fofana, Chalobah e Cucurella; Enzo Fernández, Caicedo e Cole Palmer; Pedro Neto, Garnacho e João Pedro.

Técnico: Enzo Maresca

Próximo jogo Bayern de Munique

Hoffenheim x Bayern de Munique | Campeonato Alemão

Data e horário: 20 de setembro, às 10h30 (de Brasília)

Local: PreZero Arena

Próximo jogo Chelsea

Manchester United x Chelsea | Campeonato Inglês

Data e horário: 20 de setembro, às 13h30 (de Brasília)

Local: Old Trafford

FICHA TÉCNICA

BAYERN DE MUNIQUE X CHELSEA

Competição: Liga dos Campeões

Local: Allianz Arena

Data: 17 de setembro de 2025 (quarta-feira)

Horário: 16h (de Brasília)

Transmissão: TNT e HBO Max.

Arbitragem: José Maria Sánchez-ESP

Assistentes: Raúl Cabañero-ESP e Iñigo Prieto-ESP

VAR: Carlos del Cerro Grande-ESP

