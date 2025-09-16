Atlético-GO é paciente e fura a retranca do Avaí para vencer de virada pela Série B
A vitória do Atlético-GO nesta segunda-feira, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO), foi um verdadeiro exercício de paciência. Pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, depois de sair atrás do placar, o time goiano conseguiu furar a retranca do Avaí - que atuou boa parte do duelo com um jogador a menos - e buscou a virada por 2 a 1, com dois gols do atacante Lelê.
Ao chegar ao quarto jogo sem perder, o Atlético-GO chegou aos 35 pontos no meio da tabela de classificação, perto do Avaí, que se manteve com 36.
O duelo começou estudado pelas equipes. Com uma linha de três zagueiros, o Avaí conseguiu impor sua tática perfeitamente nos primeiros minutos, neutralizando o ataque goiano e explorando os lados do campo. E foi assim que abriu o placar. Marcos Vinícius viu o Paulo Vitor adiantado e praticamente do meio de campo acertou um belo chute, encobrindo o goleiro para marcar um golaço, aos 25 minutos.
Mas a estratégia catarinense ruiu logo depois. Sem se abater com o gol, o Atlético-GO manteve a postura ofensiva e chegou rápido ao empate. Romão cruzou, Martínez ajeitou de cabeça e Lelê completou na pequena área para as redes, aos 32. A situação goiana melhorou na sequência, quando Jonathan Costa foi expulso, aos 40, pelo segundo amarelo. Mesmo com um a mais, o time da casa seguiu no campo de ataque, porém o chute de Martínez passou rente à trave.
Na volta do intervalo, o Atlético-GO tentou aproveitar a superioridade numérica. Com menos de um minutos, Danielzinho já dava trabalho ao goleiro César. Aos poucos, o Avaí foi encaixando a marcação e congestionando a entrada da área. Sem criatividade para furar os bloqueios, o time goiano passou a finalizar de média e longa distância, mas nenhuma no alvo. Com o passar do tempo, o time catarinense se abdicou de jogar e fez a pressão do time da casa aumentar.
Paciente, ao rondar a área adversária, o Atlético-GO conquistou a virada. Romão cruzou e desta vez a bola encontrou diretamente Lelê, que cabeceou firme para marcar, aos 34. Mesmo depois do gol, o time da casa seguiu ofensivo. Vendo que o Avaí não oferecia mais reação, só não aumentou sua vantagem, pois César fez grande defesa em chute de Maranhão, já nos acréscimos.
A dupla volta a atuar no sábado. Às 18h30, o Avaí recebe a Ferroviária na Ressacada, em Florianópolis (SC), enquanto às 20h30, o Atlético-GO visita o Remo, no Baenão, em Belém (PA).
FICHA TÉCNICA
ATLÉTICO-GO 2 X 1 AVAÍ
ATLÉTICO-GO - Paulo Vítor; Dudu (Kelvin), Adriano Martins, Tito e Guilherme Romão; Luizão (Danielzinho), Ronald, Robert Santos (Radsley) e Yuri (Jean Dias); Federico Martínez (Maranhão) e Lelê. Técnico: Rafael Lacerda.
AVAÍ - César; Wanderson, Jonathan Costa e Eduardo Brock (Weverton); Marcos Vinícius, Zé Ricardo, João Vitor (Lucas Eduardo), JP (Léo Reis) e Mário Sérgio; Emerson Ramon (Raylan) e Cléber (Hygor). Técnico: Jair Ventura.
GOLS - Marcos Vinícius, aos 25, Lelê, aos 32 minutos do primeiro tempo. Lelê, aos 34 minutos do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS - Luizão, Robert Santos, Radsley, Guilherme Romão, Jonathan Costa, Marcos Vinícius, César e Emerson Santos.
CARTÃO VERMELHO - Jonathan Costa.
ÁRBITRO - Maguielson Lima Barbosa (DF).
RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.
LOCAL - Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).