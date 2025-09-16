Athletico-PR vence Chapecoense em jogo de duas viradas na Série B
O duelo que fechou a 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro na noite desta terça-feira foi sem dúvidas o mais emocionante da rodada. Com direito a duas viradas, uma para cada lado, o Athletico-PR venceu a Chapecoense, fora de casa, na Arena Condá, por 3 a 2. Viveros, com dois gols, entre eles o da vitória, foi o grande destaque da partida.
Com o resultado, o Athletico-PR embalou a quarta vitória seguida e colou de vez na briga pelo G-4. Atualmente, é sexto colocado com 39, dois atrás da própria Chapecoense que abre a zona de acesso com 41, porém, conheceu a sua segunda derrota seguida e não vence há três jogos.
O duelo foi bastante disputado desde o início, com as duas equipes se lançando ao ataque e criando boas oportunidades de gols. O Athletico-PR fez pressão na saída de bola adversária e complicou a Chapecoense na criação de jogadas.
Tanto que o placar saiu do zero apenas aos 40 minutos. Viveros foi derrubado na área e no primeiro momento, o árbitro marcou falta. Mas após análise do VAR, voltou atrás de sua decisão e marcou um pênalti. O próprio camisa 9 foi para a cobrança e não desperdiçou, levando o Athletico-PR em vantagem para o intervalo.
Mas no segundo tempo tudo mudou e a Chapecoense virou o jogo em apenas sete minutos, graças a duas grandes assistências de Ítalo. Aos dois, o atacante cobrou escanteio na área e João Paulo cabeceou na trave. A bola voltou livre para Eduardo Doma apenas completar para o fundo do gol.
Já aos sete, Ítalo aproveitou a falha da defesa adversária, roubou a bola, invadiu a área e serviu Perotti que só teve o trabalho de correr para o abraço. Mas, o Athletico-PR deu um banho de água fria no adversário cinco minutos depois e deixou tudo igual no placar novamente.
Aos 12, Zapelli fez grande lançamento para Léo Derick, que recebeu nas costas da marcação e bateu na saída do goleiro Léo Vieira, que nada pôde fazer. Aos 26, conseguiu a segunda virada da partida.
Viveros dividiu com Bressan, levou a melhor e ficou cara a cara com o goleiro Léo Vieira, que acabou vendo a bola passar por debaixo de suas pernas e morrer no fundo da rede. Depois de tanta intensidade, o ritmo caiu bastante com o passar dos minutos e o Athletico-PR controlou a vitória por 3 a 2.
A dupla volta a campo no doming. Às 19h, o Athletico-PR recebe o Vila Nova, na Ligga Arena, na capital paranaense, enquanto a Chapecoense encerra a 27ª rodada às 20h30, diante do Cuiabá, na Arena Pantanal, no centro-oeste brasileiro.
FICHA TÉCNICA
CHAPECOENSE 2 X 3 ATHLETICO-PR
CHAPECOENSE - Léo Oliveira; Eduardo Doma, Bressan (Bruno Leonardo) e João Paulo (Mailson); Everton (Ítalo), Rafael Carvalheira, Bruno Matias (Pedro Martins), Giovanni Augusto e Walter Clar; Marcinho e Neto Pessoa (Perotti). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.
ATHLETICO-PR - Santos; Arthur Dias, Aguirre e Esquível; Benavídez, Patrick, Zapelli (Raul), Dudu (Luiz Fernando) e Léo Derik (Léo); Mendoza (Julimar) e Viveros (Leozinho). Técnico: Odair Hellmann.
GOLS - Viveros aos 41 minutos do primeiro tempo. Eduardo Doma, aos três, Perotti, aos sete, Léo Derik, aos 12 e Viveros, aos 26 minutos do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS - Eduardo Doma, João Paulo e Léo Vieira (Chapecoense) e Patrick e Viveros (Athletico-PR).
ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).
RENDA - R$ 306.535,00.
PÚBLICO - 10.414 total.
LOCAL - Arena Condá, em Chapecó (SC).