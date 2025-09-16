Athetico-PR bate Chapecoense e emenda quarta vitória consecutiva na Série B

Na noite desta terça-feira (16), o Athletico-PR venceu a Chapecoense por 3 a 2 na Arena Condá, pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Viveros (2) e Léo Derik marcaram para o Furacão, enquanto Eduardo Doma e Perotti cravaram para os mandantes.

Foi o quarto consecutivo dos paranaenses, que já haviam batido, nesta sequêcia positiva na Segunda Divisão, o CRB (1 a 0), Novorizontino (2 a 1) e o Botafogo-SP (3 a 1).

Situação da tabela

Com a vitória, o Athletico-PR, por sua vez, subiu ao sexto lugar, chegando aos 39 pontos e se aproximando da zona de classificação para a Série A. A Chapecoense, por sua vez, estacionou na quarta posição da Série B, somando 41 unidades.

? Resumo do jogo

CHAPECOENSE 2 x 3 ATHLETICO-PR

? Competição: Campeonato Brasileiro Série B - 26ª rodada



?? Local: Arena Condá, Chapecó (SC)



? Data: 16 de setembro de 2025 (terça-feira)



? Horário: 21h35 (de Brasília)

Gols

? Viveros, 41' 1ºT (Athletico-PR, pênalti)

? Eduardo Doma, 2' 2ºT (Chapecoense)

? Perotti, 7' 2ºT (Chapecoense)

? Léo Derik, 12' 2ºT (Athletico-PR)

? Viveros, 26' 2ºT (Athletico-PR)

Viveros chega como um trem no zagueirão e manda pra rede!!! VAMOOOOOOOSSSSSSSSS ??? https://t.co/zS91EVwxBo ? Athletico Paranaense (@AthleticoPR) September 17, 2025

Como foi o jogo?

O Athletico-PR criou as primeiras chances, com Viveros e Dudu levando perigo à defesa da Chapecoense, mas sem sucesso nas finalizações. Aos 41 minutos do primeiro tempo, o Furacão conseguiu abrir o placar: após disputa na área, Viveros sofreu falta, o lance foi analisado pelo VAR, e o árbitro marcou pênalti. O próprio Viveros cobrou com precisão, deslocando o goleiro Léo Vieira e colocando o Athletico na frente.

No segundo tempo, a Chapecoense respondeu rapidamente. Aos 2 minutos, em jogada de escanteio, João Paulo carimbou a trave, a bola voltou para a defesa do Athletico, e Eduardo Doma se antecipou, desviando para o fundo do gol e empatando a partida. Cinco minutos depois, aos 7, Ítalo aproveitou falha na defesa do Furacão e encontrou Perotti, que não desperdiçou, virando o jogo para o Verdão.

A reação do Athletico não demorou. Aos 12 minutos, Zapelli fez lançamento preciso nas costas da defesa da Chapecoense, e Léo Derik, livre, tocou na bola para superar o goleiro e empatar novamente. A virada definitiva veio aos 26 minutos: Viveros recebeu na área, disputou com o zagueiro Bressan, se livrou da marcação e finalizou com categoria, garantindo o 3 a 2 e selando a vitória do Athletico-PR.

Próximos jogos:

Chapecoense



Vista o Cuiabá, domingo (21), às 21h30 (de Brasília), na Arena Pantanal.

Athletico-PR



Reecebe o Vila Nova, domingo (21), às 19h, na Ligga Arena.