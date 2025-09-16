Astro da NBA compra mansão de Sharapova por R$ 133 milhões com 800m² e até boliche

Luka Doncic, astro da National Basketball Association (NBA) e do Los Angeles Lakers, adquiriu a mansão da tenista Maria Sharapova, em Manhattan Beach, Califórnia, por US$ 25 milhões (R$ 133 milhões, na cotação atual). A residência fica localizada próxima ao Aeroporto Internacional de Los Angeles, em uma das regiões mais luxuosas da cidade.

A compra acontece pouco depois do esloveno acertar sua extensão contratual com o Lakers por três anos, avaliada em R$ 858 milhões. A residência, que passou por renovações após ser adquirida por Sharapova no início da última década, conta com três andares, cinco quartos, uma piscina e até uma área para boliche em seu interior, com duas pistas.

A casa também apresenta uma sala de cinema particular e uma churrasqueira em seu terraço, tudo com um design e arquitetura modernos. Ao todo, a área conta com cerca de 800 m². A negociação foi concluída em 27 de agosto, de forma privada, por meio de intermediários do atleta.

Em julho, o Wall Street Journal revelou que a tenista e seu marido Alexander Gilkes, empresário, planejavam vender a casa para passar mais tempo na Europa, ao lado de seus familiares. A propriedade, adquirida pela tenista em 2012, por US$ 4,1 milhões (R$ 21,8 milhões), passou por uma transformação, promovida pelo escritório KAA Design, ao longo de três anos.

No registro de propriedades do site Property Shark, consta que Doncic também possui uma casa em Dallas, no Texas, adquirida em 2020  durante o período em que defendeu os Mavericks, franquia de basquete da cidade.

Neste mês, Doncic defendeu a seleção eslovena na disputa do Eurobasket, principal competição entre países europeus no basquete. A equipe foi eliminada pela campeã Alemanha, nas quartas de final, após derrota por 99 a 91. Agora, a estrela dos Lakers pode entrar em quadra novamente a partir de 3 de outubro, com os duelos de pré-temporada da NBA. A temporada regular se inicia no dia 21, contra o Golden State Warriors.