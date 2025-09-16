Assistir Tottenham x Villarreal pela Champions: veja onde vai passar o jogo

Tottenham e Villarreal duelam na tarde de hoje, às 16h (de Brasília), em Londres, pela 1ª rodada da fase da liga da Champions League 2025/26.

Onde assistir? O jogo será transmitido no canal Space (TV fechada) e Max (streaming —sujeito às condições da plataforma).

O Tottenham volta à Champions após conquistar o título inédito da Europa League na temporada passada. O técnico Thomas Frank comanda a equipe na competição.

O Villarreal garantiu sua vaga na competição após o quinto lugar na edição passada de La Liga. A equipe de Marcelino Garcia busca surpreender os favoritos.

Tottenham x Villarreal -- Champions League