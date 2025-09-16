Assistir Tottenham x Villarreal pela Champions: veja onde vai passar o jogo
Tottenham e Villarreal duelam na tarde de hoje, às 16h (de Brasília), em Londres, pela 1ª rodada da fase da liga da Champions League 2025/26.
Onde assistir? O jogo será transmitido no canal Space (TV fechada) e Max (streaming —sujeito às condições da plataforma).
O Tottenham volta à Champions após conquistar o título inédito da Europa League na temporada passada. O técnico Thomas Frank comanda a equipe na competição.
O Villarreal garantiu sua vaga na competição após o quinto lugar na edição passada de La Liga. A equipe de Marcelino Garcia busca surpreender os favoritos.
Tottenham x Villarreal -- Champions League
- Data e hora: 16 de setembro, às 16h (de Brasília)
- Local: Tottenham Stadium, em Londres (ING)
- Transmissão: Space (TV fechada) e Max (streaming --sujeito às condições da plataforma)