Assistir Benfica x Qarabag pela Champions League: veja onde vai passar o jogo
O Benfica recebe o Qarabag na tarde de hoje, às 16h (de Brasília), no estádio da Luz, em Lisboa, pela 1ª rodada da fase da liga da Champions League 2025/26.
Onde assistir? Max (streaming —sujeito às condições da plataforma).
Equipes vêm de confrontos anteriores na competição. Nos playoffs, os portugueses eliminaram Nice e Fenerbahçe.
Já o clube do Azerbaijão passou por Shelbourne-IRL, Shkëndija-MAC e Ferencváros-HUN. A equipe tenta ser uma das surpresas da competição.
Benfica x Qarabag - Champions League
- Data e hora: 16 de setembro, às 16h (de Brasília)
- Local: Estádio da Luz, em Lisboa (POR)
- Transmissão: Max (streaming --sujeito às condições da plataforma)