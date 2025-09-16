Topo

Assistir Benfica x Qarabag pela Champions League: veja onde vai passar o jogo

Richard Ríos, do Benfica, comemora durante jogo da Champions - Pedro Loureiro/Eurasia Sport Images/Getty Images
Richard Ríos, do Benfica, comemora durante jogo da Champions
16/09/2025 15h00

O Benfica recebe o Qarabag na tarde de hoje, às 16h (de Brasília), no estádio da Luz, em Lisboa, pela 1ª rodada da fase da liga da Champions League 2025/26.

Onde assistir? Max (streaming —sujeito às condições da plataforma).

Equipes vêm de confrontos anteriores na competição. Nos playoffs, os portugueses eliminaram Nice e Fenerbahçe.

Já o clube do Azerbaijão passou por Shelbourne-IRL, Shkëndija-MAC e Ferencváros-HUN. A equipe tenta ser uma das surpresas da competição.

Benfica x Qarabag - Champions League

  • Data e hora: 16 de setembro, às 16h (de Brasília)
  • Local: Estádio da Luz, em Lisboa (POR)
  • Transmissão: Max (streaming --sujeito às condições da plataforma)

