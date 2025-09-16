Assistir Benfica x Qarabag pela Champions League: veja onde vai passar o jogo

Do UOL, em São Paulo

O Benfica recebe o Qarabag na tarde de hoje, às 16h (de Brasília), no estádio da Luz, em Lisboa, pela 1ª rodada da fase da liga da Champions League 2025/26.

Onde assistir? Max (streaming —sujeito às condições da plataforma).

Equipes vêm de confrontos anteriores na competição. Nos playoffs, os portugueses eliminaram Nice e Fenerbahçe.

Já o clube do Azerbaijão passou por Shelbourne-IRL, Shkëndija-MAC e Ferencváros-HUN. A equipe tenta ser uma das surpresas da competição.

Benfica x Qarabag - Champions League