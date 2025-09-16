Assistir Athletic Bilbao x Arsenal na Champions: veja onde vai passar o jogo
Athletic Bilbao e Arsenal duelam na tarde de hoje, às 13h45 (de Brasília), no Sam Mamés, em Bilbao, pela 1ª rodada da fase de liga da Champions League.
Onde assistir? TNT (TV fechada) e Max (streaming —sujeito às condições da plataforma) transmitem o jogo ao vivo.
O Arsenal busca a sua primeira taça da Champions. Na temporada passada, a equipe de Mikel Arteta foi eliminada nas semifinais para o Paris Saint-Germain, que ficou com o caneco.
O Bilbao tenta surpreender os favoritos. A última vez que que o Athletic disputou a competição foi na temporada 2014/15. Ernesto Valverde é quem comanda o time.
Athletic Bilbao x Arsenal -- Champions League
- Data e hora: 16 de setembro, às 13h45 (de Brasília)
- Local: San Mamés Barria, em Bilbao (ESP)
- Transmissão: TNT (TV fechada) e Max (streaming --sujeito às condições da plataforma)