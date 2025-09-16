Assistir Real Madrid x Olympique na Champions: veja onde vai passar o jogo

Real Madrid e Olympique de Marselha medem forças na tarde de hoje, às 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, em Madri, pela 1ª rodada da Champions League.

Onde assistir? SBT (TV aberta), TNT (TV por assinatura) e Max (streaming —sujeito às condições da plataforma) transmitem o jogo ao vivo.

Real busca a retomada do protagonismo. Na última temporada, os merengues ficaram fora das semifinais pela primeira vez em quatro anos, sendo eliminados pelo Arsenal. Com 15 conquistas, o elenco espanhol será comandado por Xabi Alonso, ex-jogador do clube.

O Marselha volta ao principal torneio do continente. O time francês não jogava a Champions desde 2020/21, quando foi eliminado ainda na fase de grupos. Com um título na sua galeria, a equipe comandada por Roberto De Zerbi tenta surpreender os favoritos.

Real Madrid x Olympique de Marselha -- Liga dos Campeões