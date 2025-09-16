Arrascaeta quer renovar com o Flamengo até 2028
Arrascaeta sonha em se aposentar no Flamengo e quer renovar seu contrato até 2028, informa o repórter Bruno Braz no programa De Primeira, do Canal UOL.
No início do ano, ele manifestou à diretoria o desejo de um contrato até 2028, logicamente também com reajuste salarial. Essa conversa no início do ano ficou meio estagnada, só que o Arrascaeta desandou a fazer gol.
Acredito que se não for totalmente como o Arrascaeta estava desejando, vai ser bem perto disso. E a tendência é que seja um final feliz, com o Arrascaeta renovando por mais tempo.Bruno Braz
Braz: Bruno Henrique e Varela voltam contra Estudiantes
Flamengo deve contar com o retorno de Bruno Henrique e Varela contra o Estudiantes, no Maracanã, no primeiro jogo das quartas de final da Libertadores, acrescenta Bruno Braz.
O mais provável, quem tem mais chances de retornar e ficar à disposição do técnico Filipe Luís é o Bruno Henrique e o lateral direito Varela. O Varela voltou da Data Fifa, sa seleção do Uruguai, com uma pubalgia. Bruno Braz
