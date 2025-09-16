Arnaldo: Jogos grandes são o atual desafio de Abel no Palmeiras

O Palmeiras de Abel Ferreira mostra regularidade contra times da parte de baixo da tabela do Brasileirão, mas tem dificuldades contra os rivais do G-6, afirma Arnaldo Ribeiro no UOL News Esporte, do Canal UOL.

O comentarista destaca que o Verdão perdeu para Bahia, Flamengo e Cruzeiro e precisa elevar o desempenho diante dos adversários mais qualificados se quiser ser campeão.

Essa é uma questão para o Abel. São jogos grandes. É o desafio mais recente para o Abel. Arnaldo Ribeiro

Arnaldo ressalta que o confronto direto contra o Flamengo, decisivo na corrida pelo título brasileiro, será no Maracanã — o que apresenta um dilema particular para Abel.

Será que o Abel vai fazer o Palmeiras jogar no contra-ataque lá no Maracanã, como a gente viu o Palmeiras fazer nos últimos dois, três anos? Ou ele vai tentar amassar o Flamengo, marcar lá de cima? Arnaldo Ribeiro

Segundo Arnaldo, o Palmeiras apresenta sinais de evolução recente, mas agora precisa se provar em clássicos e confrontos diretos em momentos decisivos.

