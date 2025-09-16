Árbitro veterano é escalado para mediar Alex Poatan vs Magomed Ankalaev no UFC 320

A aguardada revanche entre Alex 'Poatan' Pereira e Magomed Ankalaev, que coloca em jogo o cinturão dos meio-pesados (93 kg), será responsável por liderar o UFC 320, no dia 4 de outubro, em Las Vegas (EUA). Com um combate desta magnitude, era esperado que um profissional experiente fosse designado para ser o 'terceiro homem' dentro do octógono. E foi exatamente isso que aconteceu, com a confirmação de que Herb Dean será o responsável por mediar o confronto.

De acordo com o site 'MMA Junkie', o veterano árbitro foi escalado durante recente reunião da Comissão Atlética do Estado de Nevada - entidade responsável por chancelar eventos esportivos na região. Além de Herb Dean, que estará dentro do octógono como árbitro central, os três juízes responsáveis por pontuar o combate, programado para ter até cinco rounds, também foram definidos: Chris Lee, Derek Cleary, Sal D'Amato - os dois últimos também atuaram no primeiro duelo entre Poatan e Ankalaev, em março deste ano, que terminou com a vitória do russo.

Boas recordações

Esta não será a primeira vez que Herb Dean vai mediar uma luta de Alex Pereira no Ultimate. Por sinal, a presença do veterano árbitro como 'terceiro homem' dentro do octógono traz boas recordações para o ex-campeão peso-médio (84 kg) e meio-pesado da liga. Nas duas vezes em que o profissional arbitrou confrontos envolvendo o striker paulista no UFC, Poatan saiu vencedor em ambas ocasiões.

Mais do que apenas vencer, sempre que Herb Dean atuou como árbitro central de suas lutas, o brasileiro nocauteou seu adversário em disputas de título. A primeira ocorreu na edição comemorativa de número 300 do Ultimate, realizada em abril do ano passado, quando Alex colocou o americano Jamahal Hill para dormir com o seu tradicional cruzado de esquerda. Na segunda oportunidade em que teve um combate mediado pelo experiente profissional, dois meses depois, Poatan nocauteou o tcheco Jiri Prochazka, desta vez com um chute alto.

Merab Dvalishvili vs Cory Sandhagen

Os profissionais responsáveis pelo 'co-main event' do UFC 320 também foram designados na mesma reunião. Sendo assim, a missão de arbitrar a disputa pelo título peso-galo (61 kg), entre o campeão Merab Dvalishvili e o desafiante Cory Sandhagen, ficou com o também experiente Marc Goddard. O trio de juízes que irá pontuar a disputa é formado por Mike Bell, Ben Cartlidge e Eric Colon.

