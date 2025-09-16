Apostador fatura R$ 25 milhões com vitória de Crawford sobre Canelo no boxe

O americano Terence Crawford não foi o único que teve motivos para sorrir com sua vitória sobre Saúl 'Canelo' Álvarez, na noite do último sábado (13), em Las Vegas (EUA). Isso porque, de acordo com o site especializado 'BetMGM', uma pessoa faturou 4,8 milhões de dólares (cerca de R$ 25,5 milhões na cotação atual) com uma aposta certa no triunfo de 'Bud', como o invicto pugilista é conhecido, sobre o mexicano.

Para ter este retorno milionário, o apostador precisou investir uma quantia igualmente alta, que, segundo a publicação, teria sido de 2 milhões de dólares (aproximadamente R$ 10,6 milhões). O indivíduo teria feito sua 'fezinha' quando a 'odd' (probabilidade) para o triunfo de Crawford apontava +140. Assim, para cada 140 dólares apostados, a pessoa receberia 100 dólares de lucro, em caso de acerto.

Multicampeão

Com o resultado, além de ampliar seu recorde profissional perfeito para 42 vitórias, sendo 31 delas por nocaute, Terence Crawford conquistou os títulos mundiais dos super médios (76,2 kg) das principais entidades do boxe (IBF, WBA, WBC e WBO), que anteriormente pertenciam a Canelo Álvarez. Agora, o americano, de 37 anos, soma 18 conquistas de cinturões principais em cinco categorias de peso diferentes - em três delas como campeão indiscutível.

A luta

O 1º round chegou a ser vaiado pelo público. A etapa foi marcada por muito estudo, pouca movimentação, mas Canelo andou para frente e dominou as ações, apesar da pouca contundência. Canelo 10 x 9 Crawford.

O 2º assalto voltou a ter pouca ação, mas o atleta americano caminhou mais para frente e conectou maior volume de ataques. Vantagem mínima. Canelo 19 x 19 Crawford.

Na etapa seguinte, Crawford voltou a ser melhor e provou ser mais rápido do que o mexicano. Com boas esquivas e alguns contragolpes, o americano levou a melhor novamente. Canelo 28 x 29 Crawford.

Na quarta etapa, Canelo não dominou as ações, mas diante da pouca contundência do rival, levou na vantagem mínima por encurralar algumas vezes e acertar golpes mais potentes. Canelo 37 x 39 Crawford.

Em um round disputado, Canelo voltou a dominar o centro do ritmo e ditar o ritmo das ações, embora tenha sofrido com a velocidade do rival, que caminhava por todo o ringue e, mesmo caminhando para trás, se mostrou arisco e perigoso. Canelo 47 x 48 Crawford.

O sexto round foi mais uma vez de Terence Crawford. Mesmo andando para trás, ele conectou melhores golpes e pareceu deixar o mexicano sem resposta à sua velocidade e precisão tanto nos golpes em linha reta quanto nos ataques na linha da cintura. Canelo 56 x 58 Crawford.

Na sétima etapa, os atletas mostraram mais agressividade e por vezes trocaram golpes duros na curta distância. Apesar da maior potência de Canelo, o pugilista americano voltou a apresentar volume de ataques superior, levando novamente na vantagem mínima. Canelo 65 x 68 Crawford.

O oitavo round não agradou a plateia, que vaiou os momentos de pouca atividade. Ciente de sua vantagem até então, Crawford administrou as ações e pareceu apostar no cansaço do oponente, que dominava o centro do ringue e o caçava. Vantagem para o mexicano. Canelo 75 x 77 Crawford.

A nona etapa começou eletrizante com os dois pugilistas trocando golpes francos no centro do ringue. Após conectar os primeiros ataques, Crawford pareceu sentir a mão do rival e foi encurralado contra às cordas, reclamando de uma cabeçada de Canelo no clinche. A partir daí, o americano caminhou para trás o tempo todo e permitiu nova vantagem do mexicano. Canelo 85 x 86 Crawford.

Com ligeira queda na potência de seus ataques, Canelo precisou se expor mais para acertar o desafiante, o que permitiu a Crawford acertar contragolpes de encontro. Apesar de dominar o centro do ringue novamente, o mexicano teve dificuldade de encurrlar o rápido oponente nas cordas. Canelo 94 x 96 Crawford.

Visivelmente mais cansado, Canelo sofreu com os contragolpes na curta distância de Terence Crawford, que passou a apostar em combinações mais longas, de até quatro ataques, para delírio da plateia. Canelo 103 x 106 Crawford.

Ciente de sua ampla vantagem, Crawford jogou no erro do adversário na etapa final. Precisos direto de esquerda de encontro e cruzados na saída dos ataques do mexicano ditaram o ritmo dos momentos finais. Canelo 112 x 116 Crawford.

