Após cirurgia, Jair fala em recomeço no Vasco: "Vou voltar melhor"

16/09/2025 10h19

O volante Jair, do Vasco, utilizou as redes sociais para tranquilizar os torcedores após ser submetido a uma cirurgia no joelho direito. O jogador sofreu uma lesão multiligamentar durante a partida contra o Sport, que resultou em ruptura parcial do ligamento cruzado anterior e do ligamento colateral medial, além de lesões nos meniscos.

Pensamento positivo

Em vídeo publicado nesta segunda-feira, Jair destacou a fé e o otimismo neste momento delicado:

"Fala amigos, estou aqui pra dizer que ocorreu tudo bem na cirurgia. Deus tem cuidado de cada detalhe da minha vida. Sou muito grato por tudo que tem feito para mim."

O volante também agradeceu o apoio que vem recebendo e afirmou acreditar em um novo ciclo na carreira:

"Creio que será um grande recomeço em minha vida. Desde já, agradeço todas as mensagens que recebi. Tenho fé que vou voltar melhor do que antes, agora é pensar na fisioterapia."

Balanço de 2025

Experiente, Jair, de 31 anos, chegou ao Vasco em 2023 e, nesta temporada, soma:

  • 27 partidas

  • 1 gol.

