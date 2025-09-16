Algoz da Brazilian Storm descobre onda secreta perfeita em ano sabático
Longe do Mundial de Surfe em 2025, John John Florence segue mostrando que sua ausência das competições não significa afastamento do surfe.
Em sua temporada sabática, o tricampeão mundial tem se dedicado a velejar pelo Pacífico ao lado da esposa Lauryn e do filho Darwin — e, no meio do caminho, descobriu uma nova joia escondida no mapa das ondas.
O que aconteceu
O havaiano publicou recentemente imagens de um pico inédito, comparado por muitos seguidores a Cloudbreak, a famosa esquerda de Fiji.
Sozinho na água, John John aparece entubando em águas cristalinas, em ondas com a mesma perfeição e potência que fizeram de Tavarua um dos templos do surfe mundial.
É uma sensação especial explorar lugares diferentes e encontrar um recife como esse. Não tinha ninguém por perto, a água estava incrivelmente azul e passei o dia inteiro dentro de tubos. Foi um grande dia John John, em suas redes sociais.
Onda secreta
John John não revelou onde exatamente fica a nova descoberta — algo comum no universo do surfe. Muitos atletas evitam entregar a localização de ondas perfeitas, os famosos secrets, tanto para preservar o ambiente quanto para manter a experiência rara de surfar sem o temido crowd.
Afinal, dividir ondas com dezenas de pessoas é a regra na maioria dos picos do planeta; já encontrar uma onda desse nível, sozinho, é quase uma loteria.
Algoz do Brasil
Enquanto Yago Dora aproveitou a ausência de Florence para conquistar seu primeiro título mundial, o havaiano segue colecionando experiências em outro ritmo.
É importante lembrar que, nos últimos 11 anos, apenas John John conseguiu interromper a hegemonia da Brazilian Storm: foi campeão mundial em 2016, 2017 e 2024, temporadas em que brasileiros não ergueram o troféu.