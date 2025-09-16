Topo

Esporte

Algoz da Brazilian Storm descobre onda secreta perfeita em ano sabático

John John Florence explora ondas do Pacífico - Instagram/@john_john_florence
John John Florence explora ondas do Pacífico Imagem: Instagram/@john_john_florence
do UOL

Guilherme Dorini

Colaboração para o UOL

16/09/2025 10h45

Longe do Mundial de Surfe em 2025, John John Florence segue mostrando que sua ausência das competições não significa afastamento do surfe.

Em sua temporada sabática, o tricampeão mundial tem se dedicado a velejar pelo Pacífico ao lado da esposa Lauryn e do filho Darwin — e, no meio do caminho, descobriu uma nova joia escondida no mapa das ondas.

Relacionadas

Geração de ouro ou planejamento? O que explica domínio do Brasil no surfe

Ondas gigantes: Chumbo é eleito melhor do mundo, e Brasil domina premiação

Surfe: Pernambucano coloca Brasil no pódio do Mundial da ISA em El Salvador

O que aconteceu

O havaiano publicou recentemente imagens de um pico inédito, comparado por muitos seguidores a Cloudbreak, a famosa esquerda de Fiji.

Sozinho na água, John John aparece entubando em águas cristalinas, em ondas com a mesma perfeição e potência que fizeram de Tavarua um dos templos do surfe mundial.

É uma sensação especial explorar lugares diferentes e encontrar um recife como esse. Não tinha ninguém por perto, a água estava incrivelmente azul e passei o dia inteiro dentro de tubos. Foi um grande dia John John, em suas redes sociais.

Onda secreta

John John não revelou onde exatamente fica a nova descoberta — algo comum no universo do surfe. Muitos atletas evitam entregar a localização de ondas perfeitas, os famosos secrets, tanto para preservar o ambiente quanto para manter a experiência rara de surfar sem o temido crowd.

Afinal, dividir ondas com dezenas de pessoas é a regra na maioria dos picos do planeta; já encontrar uma onda desse nível, sozinho, é quase uma loteria.

Algoz do Brasil

Enquanto Yago Dora aproveitou a ausência de Florence para conquistar seu primeiro título mundial, o havaiano segue colecionando experiências em outro ritmo.

É importante lembrar que, nos últimos 11 anos, apenas John John conseguiu interromper a hegemonia da Brazilian Storm: foi campeão mundial em 2016, 2017 e 2024, temporadas em que brasileiros não ergueram o troféu.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Esporte

Fifa vai distribuir quase R$ 2 bilhões a times que cederem atletas para eliminatórias e a Copa

Brasileirão: Flamengo e Palmeiras têm maiores chances de título; Cruzeiro sonha

Fifa distribuirá recorde de US$355 milhões aos clubes em programa ligado à Copa do Mundo de 2026

Brasileirão: Vitor Roque lidera "time da rodada" após show pelo Palmeiras

Estudiantes terá desfalques para duelo com o Flamengo pela Libertadores

Montreal, Zandvoort e Cingapura sediarão corrida sprint de F1; São Paulo deixa lista de sprint

Algoz da Brazilian Storm descobre onda secreta perfeita em ano sabático

Flamengo acende alerta contra o Estudiantes na Libertadores

Onde vai passar Real Madrid x Marseille pela Champions League? Como assistir ao vivo

Regiclecia Cândido e Gabriele Santos ficam fora da final do salto triplo no Mundial de Atletismo

Chuva adia estreia de Bia Haddad no WTA 500 da Coreia do Sul