Alexis Duarte se diz pronto para estrear pelo Santos em clássico

O Santos pode ter uma novidade na partida contra o São Paulo, no próximo domingo, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Trata-se de Alexis Duarte.

O zagueiro chegou recentemente no Peixe e se colocou à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda para atuar na Vila Belmiro.

"Estou bem fisicamente. Depende do técnico. Estou bem, me sinto bem. Vamos ver como será na semana como trabalharemos", declarou.

Duarte, contudo, ainda não está regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. O Santos tem até sexta-feira, às 19 horas (de Brasília), para registrá-lo.

Para o duelo com o São Paulo, o Peixe não poderá contar com Zé Ivaldo. O zagueiro foi expulso no empate de 1 a 1 com o Atlético=MG, no último domingo, na Arena MRV. João Basso, Adonis Frías, Luan Peres e Luisão são outras opções do comandante argentino.

Quem é Alexis Duarte?

Alexis Duarte é paraguaio e estava no Spartak Moscou, da Rússia, desde a temporada 2022/2023. Pelo time russo, o zagueiro somou 65 partidas, com uma assistência.

Na atual temporada, ele disputou sete partidas pela equipe da Rússia, sendo titular em seis delas.

O defensor de 1,85m foi revelado pelo Cerro Porteño, clube no qual permaneceu por boa parte da carreira. Ele foi negociado com o Spartak Moscou em meio à temporada 2022/2023 do futebol europeu.

O contrato com o Santos é de quatro anos, até 2029.

Próximo jogo do Santos

Santos x São Paulo (24ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 21 de setembro (domingo), às 20h30 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Situação na tabela