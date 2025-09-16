Alexis Duarte é registrado no BID e pode estrear pelo Santos contra o São Paulo
O Santos registrou o nome de Alexis Duarte no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na tarde desta terça-feira. Com isso, o zagueiro já pode estrear pelo Peixe.
O próximo jogo do clube será contra o São Paulo, no domingo, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 20h30 (de Brasília).
O reforço será importante para o técnico Juan Pablo Vojvoda, já que ele não poderá contar com Zé Ivaldo. O zagueiro está suspenso após ser expulso no empate de 1 a 1 com o Atlético-MG, na Arena MRV.
Foto: Reprodução
Quem é Alexis Duarte?
Alexis Duarte é paraguaio e estava no Spartak Moscou, da Rússia, desde a temporada 2022/2023. Pelo time russo, o zagueiro somou 65 partidas, com uma assistência.
Na atual temporada, ele disputou sete partidas pela equipe da Rússia, sendo titular em seis delas.
O defensor de 1,85m foi revelado pelo Cerro Porteño, clube no qual permaneceu por boa parte da carreira. Ele foi negociado com o Spartak Moscou em meio à temporada 2022/2023 do futebol europeu.
O contrato com o Santos é de quatro anos, até 2029.
Próximo jogo do Santos
- Santos x São Paulo (24ª rodada do Campeonato Brasileiro)
Data e horário: 21 de setembro (domingo), às 20h30 (de Brasília)
Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)
Situação na tabela
- Santos: 16º colocado do Brasileirão, com 23 pontos