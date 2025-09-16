Ajax x Inter de Milão pela Champions: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Topo

Ajax e Inter de Milão se enfrentam nesta quarta-feira (17), às 16h (de Brasília), pela primeira rodada da fase de liga da Champions League. O duelo acontece na Johan Cruyff Arena, em Amsterdã, na Holanda.

Onde assistir Ajax x Inter de Milão?

A partida terá transmissão exclusiva da HBO Max (serviço de streaming).

Como chega o Ajax?

O Ajax estreia na Champions em meio a um início consistente de temporada. A equipe de Johnny Heitinga está invicta no Campeonato Holandês ? três vitórias e dois empates ? e ocupa a terceira colocação na Eredivisie.

O desafio europeu, no entanto, traz a necessidade de quebrar uma incômoda sequência recente: nas últimas cinco edições, os holandeses caíram na fase de grupos em quatro oportunidades. Dentro de casa, o retrospecto é positivo neste semestre, com 100% de aproveitamento.

Para o duelo, o Ajax não contará com Van den Boomen, que segue fora por dores nas costas.

Como chega a Inter de Milão?

A Inter inicia sua caminhada no torneio continental ainda pressionada. Finalista da última edição, os nerazzurri buscam reagir após a goleada sofrida para o PSG na decisão e um começo ruim de Serie A: duas derrotas consecutivas, incluindo a virada por 4 a 3 para a Juventus.

Comandada agora pelo romeno Cristian Chivu, que substituiu Simone Inzaghi, a equipe aposta na solidez defensiva com Akanji, Bastoni e Acerbi, além da dupla ofensiva formada por Lautaro Martínez e Marcus Thuram. O time chega completo para a estreia, sem desfalques confirmados.

Retrospecto

Ajax e Inter já se enfrentaram cinco vezes em competições oficiais. Os italianos levam vantagem com três vitórias, contra uma do Ajax e um empate. Jogando em Amsterdã, foram dois duelos, com uma vitória da Inter e uma igualdade. Em Milão, a Inter venceu as duas partidas. O último encontro na Champions foi em 2006, quando Stankovic marcou o gol do triunfo nerazzurro por 1 a 0.

Prováveis escalações

Ajax: Jaros; Gaaei, Itakura, Baas e Wijndal; Klaassen, Taylor e Regeer; Berghuis, Weghorst e Godts

Técnico: Johnny Heitinga

Internazionale: Sommer; Akanji, Acerbi e Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco; Thuram e Lautaro Martínez

Técnico: Cristian Chivu

Arbitragem

O inglês Michael Oliver será o árbitro do confronto.

Ficha técnica

Ajax x Inter de Milão

Competição: Champions League

Data: quarta-feira, 17 de setembro de 2025

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Johan Cruyff Arena, Amsterdã (Holanda)

Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra)

Transmissão: HBO Max

