Mauro Cezar: Flamengo mostra maturidade e encara Brasileirão como deve

O Flamengo mostrou maturidade ao vencer o Juventude fora de casa no Brasileirão, avalia Mauro Cezar Pereira no Posse de Bola, do Canal UOL.

Na visão do colunista, a quebra do tabu de 28 anos vitória em Caxias do Sul reflete a seriedade do time de Filipe Luís na briga pelo título.

Foi uma vitória muito segura do Flamengo -- o time foi muito maduro por um jogo que exigia esse comportamento. Por tudo que carrega, não são esses jogadores que estão aí há 28 anos sem ganhar do Juventude, tem jogador que nem era nascido, mas o Flamengo não vencia o Juventude em Caxias. E foram muitos jogos: teve períodos que o Juventude não enfrentava o Flamengo, não estava na Série A, mas eram 13 jogos, 7 derrotas e 6 empates, é muita coisa. E ontem o time venceu com muita segurança e maturidade.

Mauro Cezar Pereira

Mauro Cezar ressalta que o Flamengo controlou o jogo com marcação alta, impedindo chances reais do adversário e mantendo boa intensidade de jogo até o fim.

O colunista elogiou a escalação e as trocas de Filipe Luís, que levou a campo um time sólido defensivamente apesar dos muitos defalques na zaga.

O time controlou o jogo todo, o Juventude praticamente não ameaçou. Ao contrário do jogo do Grêmio, o Flamengo ficou muito tempo marcando alto e mantinha a Juventude longe da sua área. Mauro Cezar Pereira

Para o comentarista, a mudança de postura do clube passa pela diretoria e pela comissão técnica, que agora colocam o Brasileirão como prioridade máxima.

E tem um detalhe que é importante, que é o comprometimento dos jogadores com o campeonato, do técnico e da instituição. Aí eu acho que é um ponto, inclusive, para o Bap, que é o presidente, de ter colocado desde o começo que o Flamengo ia jogar o Brasileiro para ganhar. Mauro Cezar Pereira

