Vitória contra o Fluminense derruba jejum de três anos do Corinthians no Maracanã
A vitória sobre o Fluminense por 1 a 0, no último sábado, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, derrubou um jejum do Corinthians no Maracanã. A equipe alvinegra voltou a vencer uma partida no estádio após três anos.
Antes do triunfo, a última vez que o Timão havia saído vitorioso do estádio do carioca aconteceu no dia 2 de novembro de 2022, pela 35ª rodada do Brasileirão, contra o Flamengo. Na ocasião, o Corinthians, comandado por Vitor Pereira, superou o Rubro-Negro por 2 a 1, com gols de Du Queiroz e Yuri Alberto.
Após o duelo, a equipe paulista não conseguiu mais vencer no Maracanã. De lá para cá, foram seis jogos no local contra Flamengo e Fluminense. Ao todo, o time do Parque São Jorge acumulou quatro derrotas, todas para o Rubro-Negro, e dois empates contra o Tricolor Carioca.
O tabu contra o Fluminense, inclusive, era ainda maior. Jogando como visitante contra o time das Laranjeiras, o Corinthians não vencia desde 2017, quando bateu o adversário por 1 a 0 pelo Brasileirão. Desde então, o Timão sofreu quatro derrotas e acumulou cinco empates.
Com a vitória, o Corinthians alcançou a nona posição na tabela e foi a 29 pontos. A equipe volta a campo no próximo domingo, contra o Sport, na Ilha do Retiro. O duelo, válido pela 24ª rodada, está agendado para as 17h30 (de Brasília).