Topo

Esporte

Vitória contra o Fluminense derruba jejum de três anos do Corinthians no Maracanã

15/09/2025 06h00

A vitória sobre o Fluminense por 1 a 0, no último sábado, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, derrubou um jejum do Corinthians no Maracanã. A equipe alvinegra voltou a vencer uma partida no estádio após três anos.

Antes do triunfo, a última vez que o Timão havia saído vitorioso do estádio do carioca aconteceu no dia 2 de novembro de 2022, pela 35ª rodada do Brasileirão, contra o Flamengo. Na ocasião, o Corinthians, comandado por Vitor Pereira, superou o Rubro-Negro por 2 a 1, com gols de Du Queiroz e Yuri Alberto.

Após o duelo, a equipe paulista não conseguiu mais vencer no Maracanã. De lá para cá, foram seis  jogos no local contra Flamengo e Fluminense. Ao todo, o time do Parque São Jorge acumulou quatro derrotas, todas para o Rubro-Negro, e dois empates contra o Tricolor Carioca.

O tabu contra o Fluminense, inclusive, era ainda maior. Jogando como visitante contra o time das Laranjeiras, o Corinthians não vencia desde 2017, quando bateu o adversário por 1 a 0 pelo Brasileirão. Desde então, o Timão sofreu quatro derrotas e acumulou cinco empates.

Com a vitória, o Corinthians alcançou a nona posição na tabela e foi a 29 pontos. A equipe volta a campo no próximo domingo, contra o Sport, na Ilha do Retiro. O duelo, válido pela 24ª rodada, está agendado para as 17h30 (de Brasília).

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Esporte

Clima de festa! Fãs vibram com vitória de Diego Lopes nas ruas de Manaus; veja

Após atuação de gala, Vitor Roque salta para a ponta da artilharia do Palmeiras no Brasileirão

Vitória contra o Fluminense derruba jejum de três anos do Corinthians no Maracanã

Aposta corintiana tem multa de R$ 630 mi e está no time há 10 anos; conheça

Advogados deixam defesa de David Luiz em caso de ameaça e perseguição

Para Filipe Luís, estilo do Flamengo é trunfo para Royal voltar à seleção

10 minutos que valem 598 dias: retorno de atacante comove time do Palmeiras

Dores santistas, trapalhada do Grêmio e força aérea do Fla recheiam rodada

Crespo tem 5 motivos para comemorar, mas vive incerteza antes da Liberta

Corinthians tem semana livre para focar em duelo pelo Brasileirão e recuperar Garro

Da Taça das Favelas à ascensão no Palmeiras: quem é Robson, zagueiro decisivo no Brasileiro sub-20