Vasco tem baixo aproveitamento dentro de casa sob o comando de Fernando Diniz

Na noite deste domingo, o Vasco ficou no empate contra o Ceará, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, em 2 a 2, dentro de São Januário. Sob o comando de Fernando Diniz, o Cruzmaltino tem um baixo aproveitamento como mandante na competição.

Em sete jogos, o Vasco conquistou apenas uma vitória, além de três empates e uma derrota, com apenas 28,6% de aproveitamento. Segundo dados do Sofascore, foram nove gols marcados, 13,2 finalizações até balançar as redes e uma média de 61% de posse de bola nessas partidas.

Por outro lado, a equipe do técnico Fernando Diniz tomou 11 gols, levou 7,9 finalizações até sofrer um tento e saiu de campo sem ser vazada apenas uma vez.

O Vasco tem a terceira pior campanha do Campeonato Brasileiro, com 13 pontos em 11 jogos. Somente o Santos (12) e o Sport (5) conquistaram menos pontos dentro de casa na competição. Até agora foram três vitórias, quatro empates e quatro derrotas, com aproximadamente 39,4% de aproveitamento.

? O Vasco venceu uma partida em casa no @Brasileirao 2025 sob o comando de Fernando Diniz. ???? ?? 7 jogos

? 1V - 3E - 3D

? 28.6% aproveitamento

?? 9 gols

? 11 gols sofridos

? 13.2 finalizações p/ marcar gol

?? 7.9 finalizações p/ sofrer gol

? 1 jogo sem sofrer gol

?... pic.twitter.com/Lr8aCrVdq9 ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) September 15, 2025

Vasco x Ceará

Em São Januário, o Vasco abriu o placar com um belo gol de falta de Coutinho. Ainda antes do intervalo, Galeano empatou para o Ceará. O time da casa voltou à liderança com Cuesta, já no segundo tempo. Nos acréscimos, os visitantes deixaram tudo igual mais uma vez, após Pedro Henrique marcar.

Com o resultado, o Vasco ficou na 15ª posição, com 23 pontos conquistados, apenas um acima do Vitória, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Por outro lado, é o 11º colocado, com 27 pontos somados.

Calendário do Vasco