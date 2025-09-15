Transmissão ao vivo de Brasil x República Tcheca pelo Mundial de vôlei: onde assistir
Brasil e República Tcheca entram em quadra hoje, às 23h (de Brasília), na Mall of Asia Arena, nas Filipinas, pela 2ª rodada do Grupo H do Mundial de vôlei masculino.
Onde assistir? O confronto será transmitido pelo sportv2 (TV por assinatura).
O Brasil estreou com vitória contra a China. A Seleção comandada por Bernardinho perdeu o primeiro set e teve mais dificuldades que o esperado, mas superou o adversário por 3 a 1.
A República Tcheca venceu a Sérvia por 3 a 0. Quem vencer o duelo de hoje praticamente garante a liderança da chave. Duas seleções do grupo avançam ao mata-mata.
Brasil x República Tcheca -- Mundial de vôlei masculino
- Data e hora: 15 de setembro, às 23h (de Brasília)
- Local: Mall of Asia Arena, nas Filipinas (PH)
- Transmissão: sportv2 (TV por assinatura)