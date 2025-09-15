Topo

Esporte

Transmissão ao vivo de Brasil x República Tcheca pelo Mundial de vôlei: onde assistir

Bernardinho comanda a seleção brasileira de vôlei masculino - Divulgação/VNL
Bernardinho comanda a seleção brasileira de vôlei masculino Imagem: Divulgação/VNL
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

15/09/2025 21h30

Brasil e República Tcheca entram em quadra hoje, às 23h (de Brasília), na Mall of Asia Arena, nas Filipinas, pela 2ª rodada do Grupo H do Mundial de vôlei masculino.

Onde assistir? O confronto será transmitido pelo sportv2 (TV por assinatura).

Relacionadas

Livro, vídeos e papos: como Bernardinho 'auxilia' o tenista João Fonseca

Brasil erra mais, perde para Itália e disputa o bronze no Mundial feminino

Vôlei: Brasil vence a China de virada em estreia pelo Mundial masculino

O Brasil estreou com vitória contra a China. A Seleção comandada por Bernardinho perdeu o primeiro set e teve mais dificuldades que o esperado, mas superou o adversário por 3 a 1.

A República Tcheca venceu a Sérvia por 3 a 0. Quem vencer o duelo de hoje praticamente garante a liderança da chave. Duas seleções do grupo avançam ao mata-mata.

Brasil x República Tcheca -- Mundial de vôlei masculino

  • Data e hora: 15 de setembro, às 23h (de Brasília)
  • Local: Mall of Asia Arena, nas Filipinas (PH)
  • Transmissão: sportv2 (TV por assinatura)

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Esporte

Champions 2025/26: 'Supercomputador' aponta favorito ao título e tem Real Madrid como 'azarão'

Gabigol desencanta no fim, Cruzeiro bate Bahia e não deixa Flamengo escapar

Cruzeiro vence Bahia com brilho de Gabigol e desbanca o Palmeiras

Dirigente do PSG revela motivo da saída de Neymar: 'Luis Enrique quer futebol jogado em equipe'

De virada, Novorizontino bate a Ferroviária e se aproxima do G4 da Série B

Transmissão ao vivo de Brasil x República Tcheca pelo Mundial de vôlei: onde assistir

Novorizontino bate Ferroviária, espanta má fase e encosta no G-4 da Série B

CBF aciona protocolo de concussão cerebral e Brazão deve desfalcar Santos contra o São Paulo

Santos mantém vigilância sobre dívidas e previne novos transfer bans da Fifa, diz Teixeira

Árbitra assistente é atingida por tapa no rosto em jogo do Campeonato Mineiro Sub-20

Santos detalha atendimento de Brazão e garante segurança do goleiro