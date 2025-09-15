Topo

Esporte

Transmissão ao vivo de Bahia x Cruzeiro pelo Brasileirão: veja onde assistir

Rogério Ceni comanda o Bahia - Thiago Ribeiro/AGIF
Rogério Ceni comanda o Bahia Imagem: Thiago Ribeiro/AGIF
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

15/09/2025 18h30

Bahia e Cruzeiro medem forças hoje, às 20h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O confronto será transmitido pelo sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).

Relacionadas

Kaio Jorge letal e show vascaíno nos pênaltis: veja gols da Copa do Brasil

Leonardo Jardim faz melhor trabalho técnico do Brasil? Colunistas opinam

Algoz, Kaio Jorge provoca Atlético após classificação: 'Falaram besteiras'

O Bahia tenta se reerguer após a goleada sofrida fora de casa. Na rodada passada do Brasileirão, a equipe de Rogério Ceni foi superada pelo Mirassol por 5 a 1.

Do outro lado, o Cruzeiro vem de duas vitórias consecutivas e ocupa a vice-liderança. O Cabuloso recebeu o São Paulo e venceu por 1 a 0 no último compromisso pelo Brasileirão.

As duas equipes atuaram pelas quartas de final da Copa do Brasil nos últimos jogos. O Tricolor de Aço foi eliminado pelo Fluminense, enquanto o Cruzeiro superou o rival Atlético-MG e avançou à semifinal, onde vai enfrentar o Corinthians.

Bahia x Cruzeiro -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 15 de setembro, às 20h (de Brasília)
  • Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)
  • Transmissão: sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view)

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Esporte

Palmeiras segue preparação para encarar o River Plate

CBF acompanha evolução física de Neymar no Santos, diz Marcelo Teixeira

Espanyol ganha do Mallorca e cola no rival Barcelona na tabela

Lucas Evangelista projeta duelo do Palmeiras com River Plate: "Vai ser uma final"

Transmissão ao vivo de Bahia x Cruzeiro pelo Brasileirão: veja onde assistir

Ex-presidente da Ferrari critica escuderia pela campanha no ano: 'Falta alma e um líder'

Eliminada em SP, Bia Haddad vive maratona para chegar e jogar WTA em Seul

A pedido de jogadores, Corinthians recontrata profissional para o DM

Ouro no boxe, prata no tênis de mesa: resultados do Brasil no fim de semana

Herói na Libertadores, Breno Lopes projeta reencontro com Palmeiras: "Especial"

Com 'treino' no violino e nas artes, Luiza Langone é ouro no tiro com arco