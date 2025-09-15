Transmissão ao vivo de Bahia x Cruzeiro pelo Brasileirão: veja onde assistir
Bahia e Cruzeiro medem forças hoje, às 20h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir? O confronto será transmitido pelo sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).
O Bahia tenta se reerguer após a goleada sofrida fora de casa. Na rodada passada do Brasileirão, a equipe de Rogério Ceni foi superada pelo Mirassol por 5 a 1.
Do outro lado, o Cruzeiro vem de duas vitórias consecutivas e ocupa a vice-liderança. O Cabuloso recebeu o São Paulo e venceu por 1 a 0 no último compromisso pelo Brasileirão.
As duas equipes atuaram pelas quartas de final da Copa do Brasil nos últimos jogos. O Tricolor de Aço foi eliminado pelo Fluminense, enquanto o Cruzeiro superou o rival Atlético-MG e avançou à semifinal, onde vai enfrentar o Corinthians.
Bahia x Cruzeiro -- Campeonato Brasileiro
- Data e hora: 15 de setembro, às 20h (de Brasília)
- Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)
- Transmissão: sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view)