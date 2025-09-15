Tolói reestreia pelo São Paulo e ganha elogios de Crespo: "Tudo muito familiar para ele"
O zagueiro Rafael Tolói teve a oportunidade de reestrear pelo São Paulo na vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo, no Morumbis, na noite do último domingo. O defensor foi titular pela primeira vez desde seu retorno ao clube e completou os 90 minutos em campo.
Rafael Tolói esteve presente no 11 inicial na vaga de Ferraresi, poupado pelo técnico Hernán Crespo devido ao desgaste acumulado na data Fifa. O novo camisa 2 do São Paulo atuou pelo lado direito da zaga, composta também por Alan Franco e Sabino.
A função exercida no embate contra o Botafogo é muito familiar para Tolói, que costumava jogar neste mesmo esquema durante a passagem de sucesso na Atalanta, da Itália. Além disso, jogar no Morumbis não é nenhuma novidade para o experiente zagueiro de 34 anos.
"Estou muito contente pelo Rafael [Tolói], porque quando chegou, teve uma lesão e se recuperou. Mas acho que tudo foi muito familiar para ele. O lugar que ele já conhecia, o sistema que ele jogava na Atalanta com Gasperini. Têm muitas coisas em comum para zagueiros. Foi muito natural. Era só ver se ele aguentaria a intensidade durante os 90 minutos. Ele acabou muito cansado, mas fez muito bem. Estou muito contente por ele, muito merecido", disse Crespo em coletiva pós-jogo.
O São Paulo havia sido o último clube de Rafael Tolói no Brasil. O zagueiro defendeu o Tricolor entre 2012 e 2015, com um breve empréstimo à Roma. Pelo clube do Morumbi, conquistou a Copa Sul-Americana. Agora, retornou com objetivos ainda maiores para esta segunda passagem.
A reestreia de Tolói em números
Rafael Tolói passou segurança defensiva em sua reestreia pelo São Paulo e anulou muitas tentativas de ataque do Botafogo pelo lado direito. O zagueiro começou em um ritmo um pouco lento e errando alguns passes, o que é natural, uma vez que não entrava em campo desde maio. Rapidamente, porém, se encontrou na partida e teve atuação sólida.
De acordo com dados da plataforma Sofascore, o novo camisa 2 do São Paulo realizou cinco cortes e uma interceptação, além de ter somado oito desarmes. Ele ainda ganhou nove dos 13 duelos pelo chão que disputou e foi driblado apenas duas vezes ao longo dos 90 minutos.
Ainda conforme as estatísticas, Tolói acumulou 58 ações com a bola e concluiu 36 dos 40 passes que tentou, com taxa de acerto de 90%. O defensor também tentou quatro passes longos e completou dois.
"Muito feliz, uma emoção muito grande em poder voltar para esse estádio belíssimo, com essa torcida incrível. O mais importante era vencer o jogo. Foi difícil, mas conseguimos uma vitória merecida. Todos estão de parabéns. Agora é pensar na Libertadores", declarou o zagueiro em vídeo divulgado pelo clube.
Exaltado por companheiros
A boa atuação de Rafael Tolói também fez com que o experiente jogador fosse exaltado pelos demais companheiros de elenco. Um deles foi Sabino, que atuou ao lado do camisa 2 na zaga tricolor e ajudou a contribuir para a defesa passar ilesa contra o Botafogo.
"Falar do Tolói é chover no molhado, né? Ele tem uma grande história no clube. Saiu daqui sendo campeão, fez uma bela história na Atalanta, conseguiu títulos importantes lá também. Desde que ele chegou, se comprometeu a ajudar a equipe, não só jogando, mas passando sua experiência para nós, para as pessoas mais novas como eu. Estou muito feliz pela estreia dele, muito feliz por tudo que ele fez no jogo de hoje. Foi importante para nós e esperamos que ele possa ter sequência", afirmou Sabino.
Tolói fez história na Atalanta, fazendo parte do elenco que conquistou a Liga Europa e fez o time italiano passar a disputar a Liga dos Campeões. Ele também se sagrou campeão da Eurocopa de 2020 com a Itália ao se naturalizar para defender a seleção do país.
Situação na tabela
Com o resultado, o São Paulo voltou a vencer no Brasileirão depois de perder para o Cruzeiro na última rodada. O Tricolor paulista permaneceu na sétima posição em razão dos critérios de desempate, mas colou de vez no G6, igualando os 35 pontos do Botafogo.
- São Paulo: sétima posição, com 35 pontos (nove vitórias, oito empates e seis derrotas)
Próximos jogos do São Paulo
- LDU-EQU x São Paulo (jogo de ida das quartas de final da Libertadores)
- Data e horário: 18/09 (quinta-feira), às 19h (de Brasília)
- Local: Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito (EQU)
- Santos x São Paulo (24ª rodada do Campeonato Brasileiro)
- Data e horário: 21/09 (domingo), às 20h30 (de Brasília)
- Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)