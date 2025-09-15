Topo

Esporte

Thiago Ornelas e Eduardo Rodrigues garantem vaga na semifinal dos 110m com barreiras no Mundial de Atletismo

15/09/2025 10h37

Nesta segunda-feira, os brasileiros Thiago Ornelas e Eduardo Rodrigues garantiram vaga na semifinal dos 110 metros com barreiras, no Mundial de Atletismo, no Japão.

Disputando a primeira bateria do dia, Thiago Ornelas terminou na 4ª posição, com o tempo de 13s52. Eduardo Rodrigues, por sua vez, ficou na 5ª colocação da quarta bateria. No entanto, por registrar um dos quatro melhores tempos da classificação, também avançou para a semifinal.

Ao todo, os quatro primeiros colocados de cada bateria garantiram vaga na próxima fase. Além disso, os atletas com os quatro melhores tempos também avançaram.

A semifinal dos 110 metros com barreiras acontece nesta terça-feira, às 8h40 (de Brasília).

Mais cedo, ainda nesta segunda-feira, Alison dos Santos, Matheus Lima e Francisco Viana se classificaram para a semifinal dos 400 metros com barreiras.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Espanha pede que Israel e Rússia sejam banidos de competições esportivas internacionais

Thiago Ornelas e Eduardo Rodrigues garantem vaga na semifinal dos 110m com barreiras no Mundial de Atletismo

Neymar x Coutinho: quem está melhor? Compare os números dos ídolos de Santos e Vasco

Bruno Rodrigues mira sequência de jogos no Palmeiras após 20 meses afastado e volta com festa

Ancelotti não vê obrigação de vencer Copa e diz para onde quer ir após seleção

Golpe de sorte? Diego Lopes revela que treinou cotovelada que nocauteou Jean Silva

Líder de tudo: números justificam boa campanha do Flamengo no Brasileirão

Alison dos Santos avança para a semifinal dos 400m com barreiras no Mundial; Guilherme e Matheus avançam

Mundial de atletismo: Alison dos Santos fica em 2º e vai à semi dos 400m com barreiras

Filipe Luís valoriza vitória do Flamengo no Sul e projeta duelo pela Copa Libertadores

Diniz vê como "frustrante" empate do Vasco e mira clássico contra Flamengo