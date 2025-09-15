Thiago Ornelas e Eduardo Rodrigues garantem vaga na semifinal dos 110m com barreiras no Mundial de Atletismo
Nesta segunda-feira, os brasileiros Thiago Ornelas e Eduardo Rodrigues garantiram vaga na semifinal dos 110 metros com barreiras, no Mundial de Atletismo, no Japão.
Disputando a primeira bateria do dia, Thiago Ornelas terminou na 4ª posição, com o tempo de 13s52. Eduardo Rodrigues, por sua vez, ficou na 5ª colocação da quarta bateria. No entanto, por registrar um dos quatro melhores tempos da classificação, também avançou para a semifinal.
Ao todo, os quatro primeiros colocados de cada bateria garantiram vaga na próxima fase. Além disso, os atletas com os quatro melhores tempos também avançaram.
A semifinal dos 110 metros com barreiras acontece nesta terça-feira, às 8h40 (de Brasília).
Mais cedo, ainda nesta segunda-feira, Alison dos Santos, Matheus Lima e Francisco Viana se classificaram para a semifinal dos 400 metros com barreiras.