Técnicos poderão solicitar revisão de lances polêmicos na Copa Paulista; entenda

15/09/2025 19h18

De forma pioneira, as semifinais da Copa Paulista 2025 contarão com o "Desafio de Vídeo", anunciou a Federação Paulista de Futebol (FPF) nesta segunda-feira. O Football Video Support (FVS), ferramenta inédita no Brasil, funciona de forma diferente do VAR tradicional.

No novo sistema, os treinadores poderão solicitar revisões de lances em casos de gol, pênalti, cartão vermelho ou cartão aplicado ao jogador errado. Para solicitar o Desafio de Vídeo, os técnicos devem fazer um gesto girando o dedo no ar e entregar ao quarto árbitro um cartão. O juiz principal, então, assiste ao lance com o apoio de um operador de replay, na beira do gramado.

Assim como no VAR, a decisão final é árbitro de campo, que poderá manter ou alterar a marcação dos lances. Cada time tem direito a duas solicitações por partida e, se estiver certo na revisão, não perde o pedido utilizado.

"Faz parte do DNA do futebol paulista não apenas acompanhar as tendências globais, mas também ajudar a escrevê-las. Com o apoio da CBF e da Fifa, damos agora mais um passo com o Vídeo Suporte estreando no Brasil, uma ferramenta que coloca São Paulo mais uma vez na vanguarda da tecnologia e em sintonia com as melhores práticas do futebol mundial", discursou Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da FPF.

O novo sistema não envolve árbitros de vídeo. A ferramenta consiste em uma cabine na beira do gramado e um operador de replay. Os únicos lances que são revisados automaticamente pelo quarto árbitro, sem a necessidade de pedido dos treinadores, são os gols ou as cobranças das eventuais disputas por pênaltis para definir o vencedor de um jogo.

Enquanto o VAR exige árbitros de vídeo e várias câmeras, o FVS foi desenhado para contextos mais simples. A ideia da ferramenta é democratizar o uso da tecnologia, permitindo que torneios de menor porte também possam usar as revisões em lances decisivos.

Calendário da Copa Paulista

XV de Piracicaba x Comercial:

Ida: 19 de setembro, às 20h (de Brasília), em Ribeirão Preto

Volta: 27 de setembro, às 18h, em Piracicaba

Primavera x Grêmio Prudente

Ida: 20 de setembro, às 17h, em Presidente Prudente

Volta: 28 de setembro, às 15h, em Campinas

