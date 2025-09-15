Topo

Surfe: Pernambucano coloca Brasil no pódio do Mundial da ISA em El Salvador

Douglas Silva levou o Brasil até a decisão do ISA Games 2025 Imagem: Sean Evans / ISA
15/09/2025 07h00

O pernambucano Douglas Silva escreveu mais um capítulo importante da sua carreira no último domingo, em El Salvador.

O atual campeão brasileiro terminou em quarto lugar no ISA World Surfing Games 2025 e conquistou a medalha de cobre — resultado que o coloca entre os quatro melhores surfistas do mundo no evento que reuniu 170 atletas de 61 países.

O que aconteceu

A final masculina foi dominada pelos australianos Dane Henry e Morgan Cibilic, além do francês Kauli Vaast, campeão olímpico em Paris-2024.

Henry brilhou com notas altas em manobras aéreas e garantiu o ouro. Vaast ficou com a prata, Cibilic levou o bronze e Douglas fechou o pódio com a quarta colocação, após somar 13,60 pontos.

Essa medalha é mais uma conquista para a minha carreira e estou muito feliz. Foi incrível representar o Brasil aqui, com tanto amor e carinho, e já na minha primeira vez no Mundial da ISA poder levar o país ao pódio Douglas Silva

O desempenho coroou uma semana de alto nível para o surfista de Ipojuca (PE). Antes da final, ele venceu a decisão da repescagem com um dos maiores somatórios do evento, 15,66 pontos.

ISA e WSL

Diferente da WSL, que organiza o circuito mundial profissional ao longo do ano, a ISA é responsável pelos mundiais de seleções nacionais e é a entidade reconhecida pelo COI (Comitê Olímpico Internacional).

Feminino

No feminino, a espanhola Janire Etxabarri ficou com o ouro, seguida pela portuguesa Yolanda Hopkins (prata), a australiana Sally Fitzgibbons (bronze) e a peruana Arena Rodriguez (cobre).

As brasileiras Laura Raupp e Sophia Medina chegaram até a oitava fase da repescagem.

Com três atletas nas finais, a Austrália levou a taça por equipes. O Brasil terminou em quinto lugar no ranking geral.

