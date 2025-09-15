Sueco Duplantis quebra recorde mundial do salto com vara pela 14ª vez e leva ouro em Tóquio

Por Nick Mulvenney

TÓQUIO (Reuters) - Mondo Duplantis brilhou na terceira noite do campeonato mundial de atletismo em Tóquio, nesta segunda-feira, ao quebrar o recorde mundial do salto com vara pela 14ª vez com um salto de 6,30 metros, depois de garantir o terceiro título mundial consecutivo.

A medalha de ouro já estava garantida para o sueco nascido nos Estados Unidos e todos os outros eventos terminaram quando ele levantou a barra um centímetro a mais do que a altura recorde de 6,29 m que conseguiu em Budapeste no mês passado.

Ele falhou por muito pouco em suas duas primeiras tentativas, mas, aplaudido por um lotado Estádio Nacional, passou na terceira, com a barra dando uma leve oscilação antes de se acomodar.

O estádio explodiu e o atleta de 25 anos correu para comemorar com sua família antes de ser cercado por seus rivais encantados.

Foi um grande contraste com as cenas na mesma arena há quatro anos, quando Duplantis conquistou o primeiro de seus dois títulos olímpicos, com o público de Tóquio impedido de entrar por causa da pandemia da Covid.

Sete dos 12 saltadores alcançaram 5,90 m em uma competição excepcionalmente forte, mas a disputa logo se resumiu a Duplantis e ao grego Emmanouil Karalis.

Karalis, medalhista de bronze atrás de Duplantis nos Jogos Olímpicos de Paris, garantiu a medalha de prata com um salto de 6,00 m, mas falhou em 6,10 m, 6,15 m e 6,20 m ao tentar pressionar o atual campeão.

Duplantis passou por cima dos 6,10 m e 6,15 m e, em seguida, deu ao público e ao mundo do atletismo o que eles queriam com seu quarto salto recorde mundial da temporada.