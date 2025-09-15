Semana do Palmeiras tem River na Argentina e duelo pelo Brasileirão; veja programação

O Palmeiras tem uma semana muito importante pela frente. Em boa fase e invicto desde a eliminação contra o Corinthians na Copa do Brasil, o Verdão segue na disputa pelos títulos do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores, com duelos decisivos nos próximos sete dias.

Menos de um dia após golear o Internacional por 4 a 1, pelo Brasileirão, no Allianz Parque, o Palmeiras já iniciou a preparação para o seu próximo desafio: o River Plate. Com um trabalho regenartivo para os titulares e um coletivo para o restante dos jogadores, o Alviverde deu o pontapé inicial para a partida pela ida das quartas de final da Copa Libertadores.

O time paulista ainda tem mais dois dias de treinamento para o duelo. A tendência é que o Alviverde embarque rumo à Argentina após a atividade desta terça-feira.

A bola rola às 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira, no Estádio Más Monumental, contra o River Plate. A delegação deve retornar a São Paulo logo após o duelo em Buenos Aires.

Após o jogo pela competição internacional, os trabalhos não param. Com reapresentação marcada para quinta-feira na Academia de Futebol, o Verdão já inicia a preparação para pegar o Fortaleza, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para enfrentar o Leão do Pici, o Palmeiras treina também na sexta-feira, quando encerra os preparativos.

No sábado, mais um confronto. No gramado do Allianz Parque, os palestrinos recebem o Fortaleza, às 21h (de Brasília), em busca de alcançar o 11º jogo de invencibilidade na principal competição do país.

Situação do Palmeiras no Brasileirão

O Verdão ocupa, atualmente, a segunda posição do Campeonato Brasileiro. O time, comandado por Abel Ferreira, tem 46 pontos, em 21 jogos disputados. Quem ocupa a liderança é o Flamengo, que já entrou em campo em 22 oportunidades e soma 50 unidades.