Topo

Esporte

Sem Zé Ivaldo, Adonis Frías pode ganhar 1ª chance como titular no San-São

15/09/2025 05h00

Adonis Frías pode ser novidade na zaga do Santos para o clássico contra o São Paulo, no próximo domingo, às 20h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Sem poder contar com Zé Ivaldo, que foi expulso neste domingo, no empate em 1 a 1 com o Atlético-MG, em Belo Horizonte, o técnico Juan Pablo Vojvoda pode recorrer ao argentino, um dos reforços do Peixe nesta última janela de transferências.

Adonis Frías foi acionado no segundo tempo do duelo com o Atlético-MG, mas entrou na vaga do atacante Guilherme, uma tentativa de Vojvoda de proteger sua equipe, que esteve em desvantagem numérica durante praticamente todo o segundo tempo.

O defensor de 27 anos assinou contrato com o Santos até o fim de 2028. Adonis Frías pertencia ao Léon, do México, e concorre por uma vaga no time titular com nomes como João Basso, Luan Peres e Luisão, além de Zé Ivaldo.

"Quanto à expulsão de Zé Ivaldo, perdemos um jogador para o próximo jogo, mas temos jogadores no elenco para substituí-lo e fazer uma boa partida na Vila Belmiro", se limitou a comentar o técnico do Santos, Juan Pablo Vojvoda.

O treinador argentino terá uma semana livre para trabalhar o elenco e definir quem substituirá Zé Ivaldo no clássico contra o São Paulo, que acontece na Vila Belmiro. Mas, pelo que foi visto contra o Atlético-MG, Adonis Frías tem boas chances de ser o escolhido.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Esporte

Aposta corintiana tem multa de R$ 630 mi e está no time há 10 anos; conheça

Advogados deixam defesa de David Luiz em caso de ameaça e perseguição

Para Filipe Luís, estilo do Flamengo é trunfo para Royal voltar à seleção

10 minutos que valem 598 dias: retorno de atacante comove time do Palmeiras

Dores santistas, trapalhada do Grêmio e força aérea do Fla recheiam rodada

Crespo tem 5 motivos para comemorar, mas vive incerteza antes da Liberta

Corinthians tem semana livre para focar em duelo pelo Brasileirão e recuperar Garro

Da Taça das Favelas à ascensão no Palmeiras: quem é Robson, zagueiro decisivo no Brasileiro sub-20

Sem Zé Ivaldo, Adonis Frías pode ganhar 1ª chance como titular no San-São

Mundial de Atletismo: Juliana Campos garante vaga na final do salto com vara

Atlético-MG manifesta apoio a Everson após importunação contra sua filha