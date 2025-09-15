Sem Zé Ivaldo, Adonis Frías pode ganhar 1ª chance como titular no San-São

Adonis Frías pode ser novidade na zaga do Santos para o clássico contra o São Paulo, no próximo domingo, às 20h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Sem poder contar com Zé Ivaldo, que foi expulso neste domingo, no empate em 1 a 1 com o Atlético-MG, em Belo Horizonte, o técnico Juan Pablo Vojvoda pode recorrer ao argentino, um dos reforços do Peixe nesta última janela de transferências.

Adonis Frías foi acionado no segundo tempo do duelo com o Atlético-MG, mas entrou na vaga do atacante Guilherme, uma tentativa de Vojvoda de proteger sua equipe, que esteve em desvantagem numérica durante praticamente todo o segundo tempo.

O defensor de 27 anos assinou contrato com o Santos até o fim de 2028. Adonis Frías pertencia ao Léon, do México, e concorre por uma vaga no time titular com nomes como João Basso, Luan Peres e Luisão, além de Zé Ivaldo.

"Quanto à expulsão de Zé Ivaldo, perdemos um jogador para o próximo jogo, mas temos jogadores no elenco para substituí-lo e fazer uma boa partida na Vila Belmiro", se limitou a comentar o técnico do Santos, Juan Pablo Vojvoda.

O treinador argentino terá uma semana livre para trabalhar o elenco e definir quem substituirá Zé Ivaldo no clássico contra o São Paulo, que acontece na Vila Belmiro. Mas, pelo que foi visto contra o Atlético-MG, Adonis Frías tem boas chances de ser o escolhido.