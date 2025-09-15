Topo

Seleção sub-15 continua preparação para a Liga Evolução; veja convocados

15/09/2025 13h42

A Seleção Brasileira sub-15 segue concentrada em Tocantins, onde realiza a preparação para a Liga Evolução da Conmebol. O Brasil treina desde o dia 11 de setembro e continuará os trabalhos até a próxima segunda-feira.

O torneio continental terá início na próxima sexta-feira (26), no Paraguai, e será disputado até o dia 6 de outubro.

Durante a preparação, o Brasil enfrentou a Seleção de Ouro da Federação Tocantinense de Futebol (FTF), no último sábado, em Palmas (TO). A Canarinho venceu por 10 a 0, com gols de Geovane, Pedro Henrique, José Henrique, Ruan, Rodrigo, Cauã, Alexsander, Caio, Léo e Miranda.

A delegação brasileira permanece concentrada no Centro de Desenvolvimento de Futebol de Tocantins, inaugurado pela CBF em julho deste ano, até a próxima terça-feira, quando embarca para o Paraguai.

Veja os atletas convocados para o torneio

? Goleiros

  • Bruno Samudio (Botafogo)

  • Miguel (Ferroviária)

?? Defensores

  • Henrique Lemos (Cruzeiro)

  • Alexsander (Grêmio)

  • Geovane (Vitória)

  • Lucas Miranda (São Paulo)

  • Ruan Pablo (Palmeiras)

  • Guilherme (Athletico-PR)

? Meio-campistas

  • Myguel Sousa (RB Bragantino)

  • Lucas Lopes (Corinthians)

  • Pedro Henrique (Palmeiras)

  • Vitinho (Fluminense)

  • José Henrique (Athletico-PR)

  • Leo Rodrigues (Corinthians)

? Atacantes

  • Emanuel (Athletico-PR)

  • Allan Santos (Vasco da Gama)

  • Cauã (Botafogo)

  • Caio (Palmeiras)

  • Jean Carlos (Fluminense)

  • Rodrigo Jr (Vasco).

