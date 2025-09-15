Seleção sub-15 continua preparação para a Liga Evolução; veja convocados

A Seleção Brasileira sub-15 segue concentrada em Tocantins, onde realiza a preparação para a Liga Evolução da Conmebol. O Brasil treina desde o dia 11 de setembro e continuará os trabalhos até a próxima segunda-feira.

O torneio continental terá início na próxima sexta-feira (26), no Paraguai, e será disputado até o dia 6 de outubro.

Durante a preparação, o Brasil enfrentou a Seleção de Ouro da Federação Tocantinense de Futebol (FTF), no último sábado, em Palmas (TO). A Canarinho venceu por 10 a 0, com gols de Geovane, Pedro Henrique, José Henrique, Ruan, Rodrigo, Cauã, Alexsander, Caio, Léo e Miranda.

A delegação brasileira permanece concentrada no Centro de Desenvolvimento de Futebol de Tocantins, inaugurado pela CBF em julho deste ano, até a próxima terça-feira, quando embarca para o Paraguai.

Veja os atletas convocados para o torneio

? Goleiros

Bruno Samudio (Botafogo)

Miguel (Ferroviária)

?? Defensores

Henrique Lemos (Cruzeiro)

Alexsander (Grêmio)

Geovane (Vitória)

Lucas Miranda (São Paulo)

Ruan Pablo (Palmeiras)

Guilherme (Athletico-PR)

? Meio-campistas

Myguel Sousa (RB Bragantino)

Lucas Lopes (Corinthians)

Pedro Henrique (Palmeiras)

Vitinho (Fluminense)

José Henrique (Athletico-PR)

Leo Rodrigues (Corinthians)

? Atacantes