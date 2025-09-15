Seleção sub-15 continua preparação para a Liga Evolução; veja convocados
A Seleção Brasileira sub-15 segue concentrada em Tocantins, onde realiza a preparação para a Liga Evolução da Conmebol. O Brasil treina desde o dia 11 de setembro e continuará os trabalhos até a próxima segunda-feira.
O torneio continental terá início na próxima sexta-feira (26), no Paraguai, e será disputado até o dia 6 de outubro.
Durante a preparação, o Brasil enfrentou a Seleção de Ouro da Federação Tocantinense de Futebol (FTF), no último sábado, em Palmas (TO). A Canarinho venceu por 10 a 0, com gols de Geovane, Pedro Henrique, José Henrique, Ruan, Rodrigo, Cauã, Alexsander, Caio, Léo e Miranda.
A delegação brasileira permanece concentrada no Centro de Desenvolvimento de Futebol de Tocantins, inaugurado pela CBF em julho deste ano, até a próxima terça-feira, quando embarca para o Paraguai.
Veja os atletas convocados para o torneio
? Goleiros
- Bruno Samudio (Botafogo)
- Miguel (Ferroviária)
?? Defensores
- Henrique Lemos (Cruzeiro)
- Alexsander (Grêmio)
- Geovane (Vitória)
- Lucas Miranda (São Paulo)
- Ruan Pablo (Palmeiras)
- Guilherme (Athletico-PR)
? Meio-campistas
- Myguel Sousa (RB Bragantino)
- Lucas Lopes (Corinthians)
- Pedro Henrique (Palmeiras)
- Vitinho (Fluminense)
- José Henrique (Athletico-PR)
- Leo Rodrigues (Corinthians)
? Atacantes
- Emanuel (Athletico-PR)
- Allan Santos (Vasco da Gama)
- Cauã (Botafogo)
- Caio (Palmeiras)
- Jean Carlos (Fluminense)
- Rodrigo Jr (Vasco).