PVC diz que São Paulo está coeso, mas faz alerta na Libertadores

O São Paulo ganhou coesão e melhorou como equipe sob o comando de Hernán Crespo, mas terá um adversário duro de ser batido na Libertadores, destaca Paulo Vinícius Coelho no De Primeira, do Canal UOL.

Eu acho que coletivamente o time está melhor do que estava. O time joga mais junto, o time tem mais opção de passe, o time se espaça menos. Tem um time mais coeso.

Apesar da evolução são-paulina, PVC alertou que a LDU defende uma longa invencibilidade em Quito.

O São Paulo hoje é um time mais seguro para jogar contra a LDU. Só que jogar contra a LDU em Quito é muito difícil — a LDU não perde há 29 jogos como mandante. PVC

O Tricolor enfrenta os equatorianos na quinta-feira (18), às 19h (de Brasília), e decide a vaga na semifinal no dia 28, no Morumbis.

