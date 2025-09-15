São Paulo confirma trauma no tornozelo de Enzo Díaz e descarta lesão em Wendell

Os laterais esquerdos Enzo Díaz e Wendell foram reavaliados na manhã desta segunda-feira, durante a reapresentação do São Paulo, no SuperCT, após apresentarem dores depois da vitória sobre o Botafogo no último domingo. O argentino sofreu um trauma no tornozelo esquerdo, enquanto o brasileiro não teve lesão no adutor esquerdo constatada.

Ambos os atletas cumpriram cronograma de exercícios regenerativos durante o treino e realizaram um complemento no REFFIS Plus, assim como o restante do elenco que jogou por 45 minutos ou mais contra o Botafogo.

Enzo Díaz caiu sozinho no gramado do Morumbis ainda no primeiro tempo. Com isso, ele foi substituído no intervalo e deixou o campo para a entrada de Wendell, que terminou a partida sentindo dores. O camisa 18, vale lembrar, está voltando a atuar após se recuperar de uma lesão na posterior da coxa esquerda.

A situação gera preocupação ao técnico Hernán Crespo, já que Enzo vinha sendo o titular da posição na temporada. Além de Wendell, o argentino conta também com o jovem Patryck Lanza.

Apesar de não ter lesão constatada, Wendell pode não reunir condições para suportar todo o jogo de ida das quartas de final da Libertadores, contra a LDU, marcado para esta quinta-feira, justamente devido às dores apresentadas contra o Botafogo e ao recente retorno aos gramados.

Próximos jogos do São Paulo

LDU-EQU x São Paulo (jogo de ida das quartas de final da Libertadores)

(jogo de ida das quartas de final da Libertadores) Data e horário: 18/09 (quinta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito (EQU)