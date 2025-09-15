Topo

Esporte

São Paulo confirma trauma no tornozelo de Enzo Díaz e descarta lesão em Wendell

15/09/2025 15h25

Os laterais esquerdos Enzo Díaz e Wendell foram reavaliados na manhã desta segunda-feira, durante a reapresentação do São Paulo, no SuperCT, após apresentarem dores depois da vitória sobre o Botafogo no último domingo. O argentino sofreu um trauma no tornozelo esquerdo, enquanto o brasileiro não teve lesão no adutor esquerdo constatada.

Ambos os atletas cumpriram cronograma de exercícios regenerativos durante o treino e realizaram um complemento no REFFIS Plus, assim como o restante do elenco que jogou por 45 minutos ou mais contra o Botafogo.


Enzo Díaz caiu sozinho no gramado do Morumbis ainda no primeiro tempo. Com isso, ele foi substituído no intervalo e deixou o campo para a entrada de Wendell, que terminou a partida sentindo dores. O camisa 18, vale lembrar, está voltando a atuar após se recuperar de uma lesão na posterior da coxa esquerda.

A situação gera preocupação ao técnico Hernán Crespo, já que Enzo vinha sendo o titular da posição na temporada. Além de Wendell, o argentino conta também com o jovem Patryck Lanza.

Apesar de não ter lesão constatada, Wendell pode não reunir condições para suportar todo o jogo de ida das quartas de final da Libertadores, contra a LDU, marcado para esta quinta-feira, justamente devido às dores apresentadas contra o Botafogo e ao recente retorno aos gramados.

Próximos jogos do São Paulo

  • LDU-EQU x São Paulo (jogo de ida das quartas de final da Libertadores)

  • Data e horário: 18/09 (quinta-feira), às 19h (de Brasília)

  • Local: Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito (EQU)

  • Santos x São Paulo (24ª rodada do Campeonato Brasileiro)

  • Data e horário: 21/09 (domingo), às 20h30 (de Brasília)

  • Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Esporte

Onde vai passar Bahia x Cruzeiro pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Lucas corre na esteira pela primeira vez após procedimento e avança em recuperação

Cobertura de hotel de Memphis foi eleita melhor suíte do mundo e tem diária de até R$ 265 mil

São Paulo confirma trauma no tornozelo de Enzo Díaz e descarta lesão em Wendell

Atlético-MG se reapresenta e define relacionados para duelo contra o Bolívar

Corinthians revela lesão na panturrilha de grau 2 e Garro pode ser desfalque por até dois meses

Garro tem lesão na panturrilha, e Corinthians vê DM encher

Guardiola 'não pretende' ser lembrado no futebol e revela que gostaria de ter jogado com Neymar

Ídolo do Cruzeiro, Marcelo Ramos visita elenco em Salvador e ganha camisa

Fluminense encerra preparação para enfrentar o Lanús pela Sul-Americana

Vasco tem baixo aproveitamento dentro de casa sob o comando de Fernando Diniz