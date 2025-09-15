Topo

Santos mantém vigilância sobre dívidas e previne novos transfer bans da Fifa, diz Teixeira

15/09/2025 21h00

Além da má fase no Campeonato Brasileiro, o Santos enfrenta muitas dificuldades nos bastidores com sua situação financeira. O presidente Marcelo Teixeira afirmou que o clube conseguiu evitar novas sanções da Fifa, e o que o clube está atento com suas dívidas.

"O Santos sempre está atento com suas dívidas. No ano passado, pagamos três transfer bans e evitamos outros três. Sempre estamos em contato com nosso departamento jurídico, que nos avisou de outros quatro possíveis transfer bans", revelou Marcelo Teixeira, em entrevista ao SporTV.

Soluções encontradas

Apesar das dificuldades, Marcelo Teixeira afirmou que o clube, ao mesmo tempo que paga suas dívidas, precisa contratar novos jogadores. Ele citou como exemplo o caso do meia Victor Hugo, ex-Flamengo.

"O Santos precisa sempre estar com alternativas para quitar seus débitos. Eu sei que é muito difícil, mas temos feito movimentos inteligentes como, por exemplo, o empréstimo do Victor Hugo junto ao Flamengo. Ontem mesmo o atleta já mostrou todo seu potencial", finalizou o mandatário.

Raul Baretta / Santos FC.

Por conta dos maus resultados recentes, o Santos se aproximou da zona de rebaixamento. Atualmente, o Peixe é o 16º colocado do Brasileirão, com 23 pontos em 22 jogos. O Alvinegro Praiano tem seis vitórias e um jogo a menos na competição.

Em seu próximo compromisso, o Santos enfrenta o São Paulo pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro no domingo (21), às 20h30 (de Brasília), na Vila Belmiro.

