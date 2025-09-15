Santos detalha atendimento de Brazão e garante segurança do goleiro

O Santos esclareceu, nesta segunda-feira, o procedimento médico adotado com o goleiro Gabriel Brazão, vítima de um trauma na cabeça durante o empate em 1 a 1 com o Atlético-MG, no último domingo, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clube afirmou que o atleta passa bem, está em repouso domiciliar e será reavaliado nesta terça, na reapresentação do elenco.

O médico Maurício Zenaide detalhou o atendimento: "Gabriel Brazão foi atendido no campo, estava consciente e orientado. Foi aplicado o protocolo cat6 da FIFA e CBF para suspeita de concussão. O goleiro respondeu todas as perguntas corretas, não desmaiou, não tinha visão dupla e não tinha ânsia ou vômito. A única alteração objetiva era o hematoma subgaleal na região frontal à esquerda, o popular 'galo', que por si só não determina a necessidade de retirar o atleta do gramado. Não pela vontade do jogador, mas sim por ausência de critérios maiores de concussão, foi optada pela permanência em campo".

Apesar do impacto, Brazão relatou leve tontura e optou por se retirar do jogo, seguindo orientação do Departamento Médico: "Ele saiu de campo consciente e orientado, foi encaminhado ao hospital Mater Dei, referência em Belo Horizonte, onde foi atendido por um especialista em neurologia. Foi aplicado novamente o protocolo cat6 sem alterações, passou por exames de imagem, também sem alterações e teve alta logo depois, retornando para Santos junto com a delegação", completou Zenaide.

O episódio gerou preocupação sobre a participação do goleiro no clássico contra o São Paulo, no próximo domingo. A CBF acionou o protocolo de concussão, que prevê cinco dias de afastamento das atividades até nova avaliação clínica. Se tudo ocorrer normalmente, Brazão poderá retornar aos treinos na véspera da partida.

O Santos também destacou a importância de aperfeiçoar o atendimento médico em campo: "O Santos espera que mecanismos de imagem auxiliares para contusões importantes sejam implementados nos jogos no futebol brasileiro. Da mesma forma que o árbitro e mais três auxiliares muitas vezes não conseguem interpretar adequadamente um lance, é ainda maior a dificuldade de um profissional médico. Tal mecanismo de auxílio de vídeo poderia se tornar uma ferramenta para um atendimento médico no campo ainda mais eficiente", escreveu o clube.

Durante a partida, o Santos já enfrentava dificuldades. Antes da saída de Brazão, o time havia sofrido o gol de Igor Gomes e perdido Zé Ivaldo, expulso após receber o segundo cartão amarelo. Diógenes entrou para substituir o goleiro, que se manteve consciente e estável durante todo o atendimento. Ele segue em recuperação e será reavaliado antes de poder retornar aos treinos, seguindo o protocolo de concussão da CBF.