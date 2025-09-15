Topo

Esporte

Santos contesta arbitragem na CBF e ganha validação em reclamação sobre pênalti em Neymar

São Paulo

15/09/2025 19h30

O executivo de futebol do Santos, Alexandre Mattos, participou de uma reunião com a Comissão de Arbitragem da CBF, nesta segunda-feira, e reclamou da atuação da equipe liderada pelo árbitro Bruno Arleu de Araújo durante o empate por 1 a 1 com o Atlético-MG. Ao fazer questionamentos sobre o lance em que defende ter ocorrido pênalti de Scarpa em Neymar, o dirigente encontrou receptividade às suas pontuações.

Dos quatro árbitros que estavam à mesa, três concordaram que, se fossem os responsáveis por apitar a partida, teriam marcado a penalidade. Rodrigo Cintra, presidente da Comissão, foi um dos nomes que expôs tal posicionamento ao presidente santista.

No lance em questão, Neymar caiu após finalizar dentro da área e receber contato por baixo de Gustavo Scarpa. Bruno Arleu deixou o jogo seguir e não houve intervenção de Wagner Reway, responsável pelo VAR.

Mais cedo nesta segunda, antes da reunião, Marcelo Teixeira fez reclamações públicas em entrevista ao programa "Seleção SporTV" e questionou os critérios adotados pela arbitragem nos últimos jogos do Santos.

"O Santos tem sido muito prejudicado. imaginem num lance como ontem... A entrada pode lesionar o jogador (Neymar Jr). Não temos situações aplicadas de forma correta. Isso nos preocupa bastante. Não temos notado mudança na postura, mesmo com alertas à comissão de arbitragem. Foi um pênalti claríssimo no Neymar", disse.

"Se você tem um recurso tecnológico, tem que ao menos chamar o árbitro para avaliar. Fica a nossa preocupação. Participaremos da reunião de hoje. E esperamos que os erros não interfiram diretamente nos resultados. Não é beneficiar ninguém, é critério correto. Lutamos pela profissionalização da arbitragem. Nesse ponto ainda temos deficiências interferindo níveis nos resultados", concluiu.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Esporte

Árbitra assistente é atingida por tapa no rosto em jogo do Campeonato Mineiro Sub-20

Santos detalha atendimento de Brazão e garante segurança do goleiro

Lendário Usain Bolt revela lado 'humano': 'Quando subo as escadas fico sem fôlego'

Athletic Bilbao x Arsenal: onde assistir ao vivo, histórico e escalações

Lanús x Fluminense pela Sul-Americana: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações

Chapecoense x Athletico-PR pela Série B: onde assistir ao vivo, escalações e histórico do confronto

Olympique de Marselha x Real Madrid: onde assistir ao vivo, histórico e escalações

Atlético-GO x Avaí: onde assistir, horário e escalações pela Série B

Eagle contraria Textor e quer acordo que reduz autonomia dele no Botafogo

Palmeiras inclui Andreas, Jefté e Carlos Miguel na lista da Libertadores

Santos contesta arbitragem na CBF e ganha validação em reclamação sobre pênalti em Neymar