Ruben Amorim tem a pior taxa de vitórias entre técnicos do Manchester United em 80 anos

O Manchester United vive um dos piores inícios de temporada de sua história. Com apenas uma vitória na atual temporada, o técnico Ruben Amorim atingiu um recorde negativo na história dos Red Devils: a pior porcentagem de vitórias entre algum técnico da equipe desde 1945.

Ruben Amorim chegou ao Manchester United em novembro de 2024 e, desde então, comandou a equipe em 47 jogos. Neste período, o treinador viu os Red Devils perder 20 jogos, empatar nove e vencer 18, com apenas 36,17% de aproveitamento nas vitórias.

Assim, o português registra uma das piores marcas da história do Manchester United. Ruben supera até Tommy Docherty, comandante da equipe inglesa em 1974, quando caiu da primeira divisão inglesa. Os dados são do jornal inglês Sky Sports.

Ranking de taxa de vitórias dos técnicos do Manchester United nos últimos 80 anos

Sir Alex Ferguson (1986-2013) - 59,67% José Mourinho (2016-2018) - 58,33% Erik ten Hag (2022-2024) - 54,69% Ole Gunnar Solskjær (2019-2021) - 54,17% David Moyes (2013-2014) - 52,94% Louis van Gaal (2014-2016) - 52,43% Sir Matt Busby [2] (1970-1971) - 52,38% Sir Matt Busby [1] (1945-1969) - 50,45% Ron Atkinson (1981-1986) - 50% Tommy Docherty (1972-1977) - 46,93% Dave Sexton (1977-1981) - 40,3% Frank O'Farrell (1971-1972) - 37,04% Wilf McGuinness (1969-1970) - 36,78% Rúben Amorim (2024-presente) - 36,17%

Manchester United nesta temporada

Em quatro rodadas do Campeonato Inglês, os Red Devils venceram apenas um duelo, empataram um e perderam dois, incluindo um sonoro 3 a 0 no clássico contra o City.

Assim, a equipe de Ruben Amorim amarga a 14ª posição, com apenas quatro pontos, um a mais que o West Ham, 18º colocado e primeiro time na zona de rebaixamento. O Manchester United volta a campo neste sábado, às 13h30 (de Brasília), quando recebe o Chelsea, no Old Trafford, pela quinta rodada do Inglês.